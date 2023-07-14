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"РТК-Солар" участвует в конкурсе на создание киберполигона в СНГ - РИА Новости, 14.07.2023
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04:40 14.07.2023 (обновлено: 06:13 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/kiberpoligon-1884105781.html
"РТК-Солар" участвует в конкурсе на создание киберполигона в СНГ
"РТК-Солар" участвует в конкурсе на создание киберполигона в СНГ - РИА Новости, 14.07.2023
"РТК-Солар" участвует в конкурсе на создание киберполигона в СНГ
Компания из сферы кибербезопасности "РТК-Солар" принимает участие в международном конкурсе на создание национального киберполигона в одной из стран СНГ, в нем... РИА Новости, 14.07.2023
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Компания из сферы кибербезопасности "РТК-Солар" принимает участие в международном конкурсе на создание национального киберполигона в одной из стран СНГ, в нем также участвуют Китай и Израиль, заявил РИА Новости глава компании Игорь Ляпунов. "В одной из стран СНГ сейчас проводится конкурс на создание национального киберполигона, в котором, кроме нас, участвуют Китай, Израиль и, если не ошибаюсь, США. Настоящий международный конкурс. Посмотрим, кто выиграет", - сказал Ляпунов. По его словам, спрос на российскую кибербезопасность на международном рынке действительно растет. "С одной стороны, все хотят понять, как нам удается противостоять такому количеству угроз и уровню давления. С другой стороны, присутствуют опасения вторичных санкций. Тем не менее существует много рабочих групп, подписываются дорожные карты. Мы отдаем на тестирование много наших решении и технологий", - отметил Ляпунов. В компании РИА Новости сообщили, что "РТК-Солар" развивает национальный киберполигон в РФ, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз "Солар-Кибермир". Сценарии киберучений формируются на базе ежедневного анализа около 180 миллиардов событий информационной безопасности в рамках обеспечения защиты более 850 крупнейших российских коммерческих и государственных организаций. Для проведения тренировок в условиях, максимально близких к реальной жизни, на киберполигоне моделируются цифровые копии типовых инфраструктур предприятий, а также используется специализированное отраслевое оборудование. Отработку практических навыков на национальном киберполигоне прошли уже более 3 000 специалистов. В 2023 году на киберполигоне прошел второй Международный киберчемпионат с участием 40 команд из 160 стран мира, в том числе из Европы, Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки.
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китай, израиль, сша, снг, технологии
Китай, Израиль, США, СНГ, Технологии
"РТК-Солар" участвует в конкурсе на создание киберполигона в СНГ

Компания "РТК-Солар" участвует в конкурсе на создание киберполигона в одной из стран СНГ

© Фото предоставлено пресс-службой "РТК-Солар"Генеральный директор ГК "РТК-Солар" Игорь Ляпунов
Генеральный директор ГК РТК-Солар Игорь Ляпунов
© Фото предоставлено пресс-службой "РТК-Солар"
Генеральный директор ГК "РТК-Солар" Игорь Ляпунов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Компания из сферы кибербезопасности "РТК-Солар" принимает участие в международном конкурсе на создание национального киберполигона в одной из стран СНГ, в нем также участвуют Китай и Израиль, заявил РИА Новости глава компании Игорь Ляпунов.
«
"В одной из стран СНГ сейчас проводится конкурс на создание национального киберполигона, в котором, кроме нас, участвуют Китай, Израиль и, если не ошибаюсь, США. Настоящий международный конкурс. Посмотрим, кто выиграет", - сказал Ляпунов.
По его словам, спрос на российскую кибербезопасность на международном рынке действительно растет. "С одной стороны, все хотят понять, как нам удается противостоять такому количеству угроз и уровню давления. С другой стороны, присутствуют опасения вторичных санкций. Тем не менее существует много рабочих групп, подписываются дорожные карты. Мы отдаем на тестирование много наших решении и технологий", - отметил Ляпунов.
В компании РИА Новости сообщили, что "РТК-Солар" развивает национальный киберполигон в РФ, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз "Солар-Кибермир". Сценарии киберучений формируются на базе ежедневного анализа около 180 миллиардов событий информационной безопасности в рамках обеспечения защиты более 850 крупнейших российских коммерческих и государственных организаций.
Для проведения тренировок в условиях, максимально близких к реальной жизни, на киберполигоне моделируются цифровые копии типовых инфраструктур предприятий, а также используется специализированное отраслевое оборудование. Отработку практических навыков на национальном киберполигоне прошли уже более 3 000 специалистов.
В 2023 году на киберполигоне прошел второй Международный киберчемпионат с участием 40 команд из 160 стран мира, в том числе из Европы, Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки.
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