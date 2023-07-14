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Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:50 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kazaki-1884103764.html
Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус
Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус - РИА Новости, 14.07.2023
Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус
Три казачьи добровольческие бригады, воюющие в зоне спецоперации, объединили в один корпус, подразделения которого действуют по всем направлениям спецоперации,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:50
2023-07-14T03:50
игорь баринов
херсонская область
кременная
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Три казачьи добровольческие бригады, воюющие в зоне спецоперации, объединили в один корпус, подразделения которого действуют по всем направлениям спецоперации, рассказал РИА Новости заместитель командира казачьего Добровольческого штурмового корпуса атаман Николай Дьяконов. "В корпусе на сегодняшний момент существует три казачьих бригады: "Дон", "Терек" и "Днепр", - сказал атаман, добавив, что подразделения корпуса участвуют в боевых действиях с момента начала СВО.По его словам, сейчас подразделения корпуса дислоцируются по всем фронтам спецоперации: в том числе на бахмутско-соледарском (артемовском) и южном направлении – на левом берегу Днепра. "Начиная от Кинбурнской косы (запад Херсонской области - ред.) и заканчивая Кременной (в ЛНР - ред.), подразделения корпуса находятся по всем фронтам", - уточнил собеседник агентства. По словам Дьяконова, корпус пополняется новыми бойцами. "На призыв атаманов региональных люди отвечают, формируются новые отряды. Все друг друга знают, и это очень сильно влияет на моральный дух, боевую подготовку и вообще на выполнение боевых задач. Задача у нас одна – одержать победу и выполнить все цели, поставленные главнокомандующим. И мы их обязательно выполним", - подытожил атаман. В мае 2023 года глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщал, что всего в спецоперации участвуют более 19 тысяч казаков.
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игорь баринов, херсонская область , кременная
Игорь Баринов, Херсонская область , Кременная, Специальная военная операция на Украине
Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус

Атаман Дьяконов: три казачьи бригады, воюющие в зоне СВО, объединили в один корпус

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана
Бойцы 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Три казачьи добровольческие бригады, воюющие в зоне спецоперации, объединили в один корпус, подразделения которого действуют по всем направлениям спецоперации, рассказал РИА Новости заместитель командира казачьего Добровольческого штурмового корпуса атаман Николай Дьяконов.
"В корпусе на сегодняшний момент существует три казачьих бригады: "Дон", "Терек" и "Днепр", - сказал атаман, добавив, что подразделения корпуса участвуют в боевых действиях с момента начала СВО.
По его словам, сейчас подразделения корпуса дислоцируются по всем фронтам спецоперации: в том числе на бахмутско-соледарском (артемовском) и южном направлении – на левом берегу Днепра. "Начиная от Кинбурнской косы (запад Херсонской области - ред.) и заканчивая КременнойЛНР - ред.), подразделения корпуса находятся по всем фронтам", - уточнил собеседник агентства.
По словам Дьяконова, корпус пополняется новыми бойцами.
"На призыв атаманов региональных люди отвечают, формируются новые отряды. Все друг друга знают, и это очень сильно влияет на моральный дух, боевую подготовку и вообще на выполнение боевых задач. Задача у нас одна – одержать победу и выполнить все цели, поставленные главнокомандующим. И мы их обязательно выполним", - подытожил атаман.
В мае 2023 года глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщал, что всего в спецоперации участвуют более 19 тысяч казаков.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь БариновХерсонская областьКременная
 
 
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