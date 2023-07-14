https://ria.ru/20230714/kazaki-1884103764.html

Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус

Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус - РИА Новости, 14.07.2023

Казачьи подразделения в зоне СВО объединили в один корпус

Три казачьи добровольческие бригады, воюющие в зоне спецоперации, объединили в один корпус, подразделения которого действуют по всем направлениям спецоперации,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:50

2023-07-14T03:50

2023-07-14T03:50

игорь баринов

херсонская область

кременная

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Три казачьи добровольческие бригады, воюющие в зоне спецоперации, объединили в один корпус, подразделения которого действуют по всем направлениям спецоперации, рассказал РИА Новости заместитель командира казачьего Добровольческого штурмового корпуса атаман Николай Дьяконов. "В корпусе на сегодняшний момент существует три казачьих бригады: "Дон", "Терек" и "Днепр", - сказал атаман, добавив, что подразделения корпуса участвуют в боевых действиях с момента начала СВО.По его словам, сейчас подразделения корпуса дислоцируются по всем фронтам спецоперации: в том числе на бахмутско-соледарском (артемовском) и южном направлении – на левом берегу Днепра. "Начиная от Кинбурнской косы (запад Херсонской области - ред.) и заканчивая Кременной (в ЛНР - ред.), подразделения корпуса находятся по всем фронтам", - уточнил собеседник агентства. По словам Дьяконова, корпус пополняется новыми бойцами. "На призыв атаманов региональных люди отвечают, формируются новые отряды. Все друг друга знают, и это очень сильно влияет на моральный дух, боевую подготовку и вообще на выполнение боевых задач. Задача у нас одна – одержать победу и выполнить все цели, поставленные главнокомандующим. И мы их обязательно выполним", - подытожил атаман. В мае 2023 года глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщал, что всего в спецоперации участвуют более 19 тысяч казаков.

https://ria.ru/20230714/lgoty-1884094304.html

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игорь баринов, херсонская область , кременная