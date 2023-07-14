https://ria.ru/20230714/kaliningrad-1883899609.html

Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек

Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек - РИА Новости, 14.07.2023

Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек

Как русалка на шпиле Кафедрального собора защищает моряков? За что местные вручили Прусскому коту ключи от древнего Кёнигсберга и где он "живет" сейчас? Как кот-трубочист спас прусскую королеву Луизу? На какой улице селились ведьмы и почему это место прозвали "Кошачьей тропой"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.

2023-07-14T12:00

2023-07-14T12:00

2023-07-14T12:00

какая-то мистика

легенды

мифы

калининград

ведьма

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Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек Как русалка на шпиле Кафедрального собора защищает моряков? За что местные вручили Прусскому коту ключи от древнего Кёнигсберга и где он "живет" сейчас? Как кот-трубочист спас прусскую королеву Луизу? На какой улице селились ведьмы и почему это место прозвали "Кошачьей тропой"? Продолжаем изучать легенды Калининграда. audio/mpeg

Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек Как русалка на шпиле Кафедрального собора защищает моряков? За что местные вручили Прусскому коту ключи от древнего Кёнигсберга и где он "живет" сейчас? Как кот-трубочист спас прусскую королеву Луизу? На какой улице селились ведьмы и почему это место прозвали "Кошачьей тропой"? Продолжаем изучать легенды Калининграда. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала гид по Калининграду Наталья Зазулина.О русалке из Мисхора, из-за которой "плачут" крымские родники, слушайте по ссылке.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Голоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Артем БуфтякРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Олег Чижов

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