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Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек - РИА Новости, 14.07.2023
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12:00 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kaliningrad-1883899609.html
Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек
Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек - РИА Новости, 14.07.2023
Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек
Как русалка на шпиле Кафедрального собора защищает моряков? За что местные вручили Прусскому коту ключи от древнего Кёнигсберга и где он "живет" сейчас? Как кот-трубочист спас прусскую королеву Луизу? На какой улице селились ведьмы и почему это место прозвали "Кошачьей тропой"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
2023-07-14T12:00
2023-07-14T12:00
какая-то мистика
легенды
мифы
калининград
ведьма
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Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек
Как русалка на шпиле Кафедрального собора защищает моряков? За что местные вручили Прусскому коту ключи от древнего Кёнигсберга и где он "живет" сейчас? Как кот-трубочист спас прусскую королеву Луизу? На какой улице селились ведьмы и почему это место прозвали "Кошачьей тропой"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
audio/mpeg
Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек
Как русалка на шпиле Кафедрального собора защищает моряков? За что местные вручили Прусскому коту ключи от древнего Кёнигсберга и где он "живет" сейчас? Как кот-трубочист спас прусскую королеву Луизу? На какой улице селились ведьмы и почему это место прозвали "Кошачьей тропой"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Калининграду Наталья Зазулина.О русалке из Мисхора, из-за которой "плачут" крымские родники, слушайте по ссылке.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Голоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Артем БуфтякРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Олег Чижов
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легенды, мифы, калининград, ведьма, аудио
Какая-то мистика, легенды, Мифы, Калининград, Ведьма
Какая-то мистика

Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек

Какая-то мистика
Мифы Калининграда. Русалка-защитница моряков и ведьмы в обличье кошек
12:00
Читать ria.ru в
Как русалка на шпиле Кафедрального собора защищает моряков? За что местные вручили Прусскому коту ключи от древнего Кёнигсберга и где он "живет" сейчас? Как кот-трубочист спас прусскую королеву Луизу? На какой улице селились ведьмы и почему это место прозвали "Кошачьей тропой"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
Эпизод прокомментировала гид по Калининграду Наталья Зазулина.
О русалке из Мисхора, из-за которой "плачут" крымские родники, слушайте по ссылке.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
________
Голоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Артем Буфтяк
Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Олег Чижов
 
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