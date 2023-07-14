https://ria.ru/20230714/kadril-1884216283.html
Цивилев: кузбасскую кадриль станцуют одновременно более тысячи человек
Цивилев: кузбасскую кадриль станцуют одновременно более тысячи человек - РИА Новости, 14.07.2023
Цивилев: кузбасскую кадриль станцуют одновременно более тысячи человек
Кузбасскую кадриль станцуют одновременно более тысячи человек в рамках фестиваля фольклора и традиций, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:49
2023-07-14T14:49
2023-07-14T14:49
россия
москва
краснодарский край
ольга любимова
сергей цивилев
ольга кормухина
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Кузбасскую кадриль станцуют одновременно более тысячи человек в рамках фестиваля фольклора и традиций, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В поселке Трудармейский Прокопьевского округа стартовал Всекузбасский фестиваль фольклора и традиций, организованный по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Ключевым событием двухдневного фестиваля станет массовое исполнение кузбасской кадрили — планируется, что ее одновременно станцуют более тысячи человек. Это станет новым рекордом России", – говорится в сообщении. Отмечается, что танцевальный флешмоб охватит все территории региона, где на открытых площадках проведут мастер-классы по исполнению кадрили. "Наш Всекузбасский фестиваль объединит самых талантливых людей разных возрастов и увлечений. Уверен, что он станет традиционным и участие в нем будут принимать все неравнодушные жители Кузбасса. Этот фестиваль станет ежегодным", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. "Фестиваль — уникальная площадка для обмена опытом и поиска новых форматов работы, важное событие, посвященное сохранению и популяризации народных традиций и фольклора. Сегодня в рамках фестивальной программы собрались более тысячи гостей из разных регионов России: артисты, народные мастера, педагоги, руководители учреждений культуры и представители органов власти в сфере культуры и искусства. Уверена, Всекузбасский фестиваль фольклора и традиций даст новый импульс развитию деятельности домов культуры, а гостям фестиваля позволит в полной мере погрузиться в атмосферу самобытной народной культуры", — приводятся поздравления к участникам и гостям фестиваля министра культуры РФ Ольги Любимовой. На главной концертной площадке выступят фольклорный ансамбль "Мерема" из Республики Мордовия, ансамбль "Ритмы гор" из Северной Осетии – Алании, рок-группа "Аргымак" из Башкортостана. Для вокалистов пройдет "Этно-рок-концерт" с участием Ольги Кормухиной. В рамках фестиваля также проходит съезд клубных работников Кузбасса. C докладом "Новая жизнь традиций" выступит заслуженный деятель искусств РФ, профессор Тамара Пуртова. Министры культуры Кузбасса, Москвы, республик Башкортостан, Дагестан, Хакасия, Забайкальского и Краснодарского краев, Новосибирской, Тюменской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поделятся лучшими практиками учреждений культуры своих регионов. Также в программе — фестиваль пэчворка "Лоскутная мозаика"; выставка костюмов "Подлинная одежда крестьянок дореволюционной России" из коллекции фольклориста Константина Некрасова (Москва); фестиваль национальных арт-пространств "Наследие поколений" с национальными подворьями и кухней народов Кузбасса; ярмарка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров"; всесибирский фестиваль "Сказки Сибири"; федеральный этап силового экстрима "Сила традиций — сила Кузбасса"; различные мастер-классы.
https://ria.ru/20230705/kuzbass-1882289604.html
https://ria.ru/20230713/obuchenie-1883943854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, краснодарский край, ольга любимова, сергей цивилев, ольга кормухина, кемеровская область
Россия, Москва, Краснодарский край, Ольга Любимова, Сергей Цивилев, Ольга Кормухина, Кемеровская область
Цивилев: кузбасскую кадриль станцуют одновременно более тысячи человек
Кузбасскую кадриль на фестивале фольклора и традиций станцуют более тысячи человек
КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Кузбасскую кадриль станцуют одновременно более тысячи человек в рамках фестиваля фольклора и традиций, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В поселке Трудармейский Прокопьевского округа стартовал Всекузбасский фестиваль фольклора и традиций, организованный по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Ключевым событием двухдневного фестиваля станет массовое исполнение кузбасской кадрили — планируется, что ее одновременно станцуют более тысячи человек. Это станет новым рекордом России", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что танцевальный флешмоб охватит все территории региона, где на открытых площадках проведут мастер-классы по исполнению кадрили.
"Наш Всекузбасский фестиваль объединит самых талантливых людей разных возрастов и увлечений. Уверен, что он станет традиционным и участие в нем будут принимать все неравнодушные жители Кузбасса. Этот фестиваль станет ежегодным", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
"Фестиваль — уникальная площадка для обмена опытом и поиска новых форматов работы, важное событие, посвященное сохранению и популяризации народных традиций и фольклора. Сегодня в рамках фестивальной программы собрались более тысячи гостей из разных регионов России
: артисты, народные мастера, педагоги, руководители учреждений культуры и представители органов власти в сфере культуры и искусства. Уверена, Всекузбасский фестиваль фольклора и традиций даст новый импульс развитию деятельности домов культуры, а гостям фестиваля позволит в полной мере погрузиться в атмосферу самобытной народной культуры", — приводятся поздравления к участникам и гостям фестиваля министра культуры РФ Ольги Любимовой
.
На главной концертной площадке выступят фольклорный ансамбль "Мерема" из Республики Мордовия, ансамбль "Ритмы гор" из Северной Осетии – Алании, рок-группа "Аргымак" из Башкортостана. Для вокалистов пройдет "Этно-рок-концерт" с участием Ольги Кормухиной
.
В рамках фестиваля также проходит съезд клубных работников Кузбасса. C докладом "Новая жизнь традиций" выступит заслуженный деятель искусств РФ, профессор Тамара Пуртова. Министры культуры Кузбасса, Москвы
, республик Башкортостан, Дагестан, Хакасия, Забайкальского и Краснодарского краев
, Новосибирской, Тюменской, Ульяновской областей
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поделятся лучшими практиками учреждений культуры своих регионов.
Также в программе — фестиваль пэчворка "Лоскутная мозаика"; выставка костюмов "Подлинная одежда крестьянок дореволюционной России" из коллекции фольклориста Константина Некрасова (Москва); фестиваль национальных арт-пространств "Наследие поколений" с национальными подворьями и кухней народов Кузбасса; ярмарка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров"; всесибирский фестиваль "Сказки Сибири"; федеральный этап силового экстрима "Сила традиций — сила Кузбасса"; различные мастер-классы.
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