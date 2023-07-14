Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:04 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/izrail-1884262536.html
Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль
Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль - РИА Новости, 14.07.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль
Израиль в первом полугодии принял 103,4 тысячи российских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, и на 33 процента меньше, чем за первую... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:04
2023-07-14T18:04
туризм
новости - туризм
израиль
куда можно лететь
отдых на море
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/70/1560067057_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_c431639b3dca88f8d7ce6792e486b1db.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Израиль в первом полугодии принял 103,4 тысячи российских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, и на 33 процента меньше, чем за первую половину 2019-го, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Всего с января по июнь 2023 года Израиль посетили почти два миллиона путешественников со всего мира. Это на 95 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13 процентов меньше, чем в первом полугодии рекордного допандемийного 2019 года.Больше всего гостей приехали из США – 559,8 тысяч. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 66 процентов. Далее следует Франция (134 тысячи туристов). Тройку лидеров по турпотоку замыкает Великобритания (113 тысячи).На четвертом месте расположилась Германия (110 тысяч). Таким образом, Россия по итогам первого полугодия занимает пятое место.
https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/70/1560067057_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fd04a594fdac166452f3566dba564536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, израиль, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль

Турпоток из России в Израиль в первом полугодии 2023 вырос вдвое

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Израиль в первом полугодии принял 103,4 тысячи российских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, и на 33 процента меньше, чем за первую половину 2019-го, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Всего с января по июнь 2023 года Израиль посетили почти два миллиона путешественников со всего мира. Это на 95 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13 процентов меньше, чем в первом полугодии рекордного допандемийного 2019 года.
Больше всего гостей приехали из США – 559,8 тысяч. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 66 процентов. Далее следует Франция (134 тысячи туристов). Тройку лидеров по турпотоку замыкает Великобритания (113 тысячи).
На четвертом месте расположилась Германия (110 тысяч). Таким образом, Россия по итогам первого полугодия занимает пятое место.
Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Над нами издеваются". Почему российских туристов депортируют из Израиля
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмИзраилькуда можно лететьОтдых на мореТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала