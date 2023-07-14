https://ria.ru/20230714/izrail-1884262536.html

Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль

Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль - РИА Новости, 14.07.2023

Россияне стали чаще ездить на отдых в Израиль

Израиль в первом полугодии принял 103,4 тысячи российских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, и на 33 процента меньше, чем за первую... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:04

2023-07-14T18:04

2023-07-14T18:04

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израиль

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Израиль в первом полугодии принял 103,4 тысячи российских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, и на 33 процента меньше, чем за первую половину 2019-го, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Всего с января по июнь 2023 года Израиль посетили почти два миллиона путешественников со всего мира. Это на 95 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13 процентов меньше, чем в первом полугодии рекордного допандемийного 2019 года.Больше всего гостей приехали из США – 559,8 тысяч. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 66 процентов. Далее следует Франция (134 тысячи туристов). Тройку лидеров по турпотоку замыкает Великобритания (113 тысячи).На четвертом месте расположилась Германия (110 тысяч). Таким образом, Россия по итогам первого полугодия занимает пятое место.

https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

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новости - туризм, израиль, куда можно лететь, отдых на море, туризм