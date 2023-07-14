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В Рязани задержали бывшего вице-губернатора Грекова - РИА Новости, 14.07.2023
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16:38 14.07.2023 (обновлено: 16:42 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/grekov-1884250426.html
В Рязани задержали бывшего вице-губернатора Грекова
В Рязани задержали бывшего вице-губернатора Грекова - РИА Новости, 14.07.2023
В Рязани задержали бывшего вице-губернатора Грекова
Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова доставили в Советский районный суд Рязани в наручниках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:38
2023-07-14T16:42
происшествия
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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова доставили в Советский районный суд Рязани в наручниках, передает корреспондент РИА Новости.Грекова ввели в здание суда примерно в 16.15. Лица он не скрывал, шел в сопровождении сотрудников полиции, будучи в наручниках. Данными о том, в чем именно он подозревается или обвиняется, РИА Новости пока не располагает.Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Грекову звание Героя России, утверждая, что он спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Тогдашний глава области Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
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происшествия, рязань, россия, рязанская область
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область
В Рязани задержали бывшего вице-губернатора Грекова

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова доставили в суд в наручниках

© Фото : МЧС РоссииИгорь Греков
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : МЧС России
Игорь Греков . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова доставили в Советский районный суд Рязани в наручниках, передает корреспондент РИА Новости.
Грекова ввели в здание суда примерно в 16.15. Лица он не скрывал, шел в сопровождении сотрудников полиции, будучи в наручниках. Данными о том, в чем именно он подозревается или обвиняется, РИА Новости пока не располагает.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Грекову звание Героя России, утверждая, что он спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Тогдашний глава области Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
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