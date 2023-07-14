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В МИД объяснили, как уведомлять о наличии иностранного гражданства - РИА Новости, 14.07.2023
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12:16 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/grazhdanstvo-1884158648.html
В МИД объяснили, как уведомлять о наличии иностранного гражданства
В МИД объяснили, как уведомлять о наличии иностранного гражданства - РИА Новости, 14.07.2023
В МИД объяснили, как уведомлять о наличии иностранного гражданства
В профильном департаменте МИД России разъяснили порядок подачи российскими гражданами уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:16
2023-07-14T12:16
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В профильном департаменте МИД России разъяснили порядок подачи российскими гражданами уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом: во вступающем в октябре в силу законе сохраняется необходимость подачи уведомлений в органы МВД России. "Обратили внимание на появившиеся в сети измышления вокруг проекта приказа МИД России о порядке подачи российскими гражданами уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. Отмечаем в данной связи, что федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", вступающим в силу 26 октября 2023 года, сохранена введенная в 2014 года необходимость подачи указанных уведомлений в органы МВД России", - говорится в сообщении. "В целях упрощения данной процедуры для граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом, полномочиями по приему уведомлений также будут наделены российские загранучреждения", - пояснили консульском департаменте. Там подчеркнули, что со дня вступления в силу федерального закона российский гражданин, приобретший иностранное гражданство или оформивший вид на жительство за рубежом, будет вправе в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение. "При несоблюдении этого срока он будет обязан обратиться по данному вопросу в органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации", - указали в МИД РФ. "Гражданин Российской Федерации, находящийся за рубежом и не воспользовавшийся правом подать уведомление в загранучреждение в установленный срок, не несет никакой административной или уголовной ответственности. Такая ответственность наступит только в случае неисполнения обязанности подачи уведомления в органы МВД России после прибытия на территорию Российской Федерации, как это предусмотрено и действующим законодательством", - заключили в консульском департаменте МИД России.
https://ria.ru/20230503/grazhdanstvo-1869296680.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД объяснили, как уведомлять о наличии иностранного гражданства

МИД пояснил порядок подачи россиянами уведомлений о наличии иностранного гражданства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В профильном департаменте МИД России разъяснили порядок подачи российскими гражданами уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом: во вступающем в октябре в силу законе сохраняется необходимость подачи уведомлений в органы МВД России.
"Обратили внимание на появившиеся в сети измышления вокруг проекта приказа МИД России о порядке подачи российскими гражданами уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. Отмечаем в данной связи, что федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", вступающим в силу 26 октября 2023 года, сохранена введенная в 2014 года необходимость подачи указанных уведомлений в органы МВД России", - говорится в сообщении.
"В целях упрощения данной процедуры для граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом, полномочиями по приему уведомлений также будут наделены российские загранучреждения", - пояснили консульском департаменте.
Там подчеркнули, что со дня вступления в силу федерального закона российский гражданин, приобретший иностранное гражданство или оформивший вид на жительство за рубежом, будет вправе в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение.
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"При несоблюдении этого срока он будет обязан обратиться по данному вопросу в органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации", - указали в МИД РФ.
"Гражданин Российской Федерации, находящийся за рубежом и не воспользовавшийся правом подать уведомление в загранучреждение в установленный срок, не несет никакой административной или уголовной ответственности. Такая ответственность наступит только в случае неисполнения обязанности подачи уведомления в органы МВД России после прибытия на территорию Российской Федерации, как это предусмотрено и действующим законодательством", - заключили в консульском департаменте МИД России.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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