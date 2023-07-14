https://ria.ru/20230714/gosduma-1884134263.html

Госдума рекомендовала не принимать некоторые разделы МКБ-11

Госдума рекомендовала не принимать некоторые разделы МКБ-11 - РИА Новости, 14.07.2023

Госдума рекомендовала не принимать некоторые разделы МКБ-11

Госдума приняла постановление, в котором депутаты рекомендуют правительству РФ не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:44

2023-07-14T10:44

2023-07-14T10:44

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россия

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Госдума приняла постановление, в котором депутаты рекомендуют правительству РФ не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. "Рекомендовать правительству Российской Федерации при внедрении Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации сохранить коды МКБ-10, связанные с расстройством половой идентификации (F64.0), в том числе транссексуализмом, трансвестизмом, расстройствами сексуального предпочтения (F65), включая педофилию", - сказано в постановлении. Также правительству рекомендуется ускорить подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений закона о запрете смены пола. "До их утверждения представить в Государственную думу проекты указанных нормативных правовых актов, в том числе проект перечня медицинских организаций, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, которые будут вправе выдавать заключения о соответствии половых признаков признакам определенного пола", - добавляется в документе. Ранее на пленарном заседании спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что Минздраву надо обязательно отреагировать на предложения Госдумы в части отмены ряда приказов, потому что они приняты в соответствии с соглашением с ВОЗ, и изменения нормативной базы в связи с законопроектом о запрете смены пола.

https://ria.ru/20230707/markirovka-1882854503.html

https://ria.ru/20230714/zakon-1884126493.html

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Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, воз