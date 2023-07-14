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В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом - РИА Новости, 14.07.2023
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15:06 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/flot-1884220289.html
В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом
В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом - РИА Новости, 14.07.2023
В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом
Визит российских корветов в Шанхай еще более укрепил традиционную дружбу между ВМС России и Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:06
2023-07-14T15:06
шанхай
россия
китай
тихоокеанский флот вмф россии
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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Визит российских корветов в Шанхай еще более укрепил традиционную дружбу между ВМС России и Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщала, что корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный", выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, совершили деловой заход в военно-морскую базу Шанхай ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который продлился до 11 июля. "Этот визит еще больше укрепил традиционную дружбу между ВМС двух стран, углубил дружеские обмены и деловое сотрудничество", - сказал Тань Кэфэй. По его словам, в ходе визита российских корветов военные двух стран посетили корабли друг друга, а также совершили профессиональные и технические обмены, провели культурные и спортивные мероприятия. После того, как российские корветы покинули порт Шанхая, они вместе с китайским военным кораблем "Тайюань" провели тренировки по построению и маневрированию, коммуникации и поисково-спасательным операциям в акватории к востоку от устья реки Янцзы. "В дальнейшем Китай готов работать вместе с Россией над укреплением взаимодействия ВМС двух стран на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрулирования, расширять профессиональное и практическое сотрудничество, чтобы поддерживать безопасность на море, мир и стабильность в регионе", - сказал он. Как сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, деловой заход кораблей Тихоокеанского флота России в военно-морскую базу в Шанхае стал знаковым событием, жители китайского мегаполиса отнеслись к нему тепло и с интересом. Отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать нынешний заход кораблей ТОФ в Шанхай как сигнал для различных сил в регионе о том, что российско-китайские отношения стабильны, а двустороннее взаимодействие не подвержено внешнему влиянию, Лукьянцев заявил, что "разумеется".
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
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шанхай, россия, китай, тихоокеанский флот вмф россии
Шанхай, Россия, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом

Минобороны КНР: заход российских корветов в Шанхай укрепил дружбу ВМФ России и Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Громкий"
Корвет Громкий - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Громкий". Архивное фото
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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Визит российских корветов в Шанхай еще более укрепил традиционную дружбу между ВМС России и Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщала, что корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный", выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, совершили деловой заход в военно-морскую базу Шанхай ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который продлился до 11 июля.
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"Этот визит еще больше укрепил традиционную дружбу между ВМС двух стран, углубил дружеские обмены и деловое сотрудничество", - сказал Тань Кэфэй.
По его словам, в ходе визита российских корветов военные двух стран посетили корабли друг друга, а также совершили профессиональные и технические обмены, провели культурные и спортивные мероприятия. После того, как российские корветы покинули порт Шанхая, они вместе с китайским военным кораблем "Тайюань" провели тренировки по построению и маневрированию, коммуникации и поисково-спасательным операциям в акватории к востоку от устья реки Янцзы.
"В дальнейшем Китай готов работать вместе с Россией над укреплением взаимодействия ВМС двух стран на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрулирования, расширять профессиональное и практическое сотрудничество, чтобы поддерживать безопасность на море, мир и стабильность в регионе", - сказал он.
Как сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, деловой заход кораблей Тихоокеанского флота России в военно-морскую базу в Шанхае стал знаковым событием, жители китайского мегаполиса отнеслись к нему тепло и с интересом. Отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать нынешний заход кораблей ТОФ в Шанхай как сигнал для различных сил в регионе о том, что российско-китайские отношения стабильны, а двустороннее взаимодействие не подвержено внешнему влиянию, Лукьянцев заявил, что "разумеется".
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