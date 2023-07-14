https://ria.ru/20230714/flot-1884220289.html

В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом

В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом - РИА Новости, 14.07.2023

В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом

Визит российских корветов в Шанхай еще более укрепил традиционную дружбу между ВМС России и Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:06

2023-07-14T15:06

2023-07-14T15:06

шанхай

россия

китай

тихоокеанский флот вмф россии

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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Визит российских корветов в Шанхай еще более укрепил традиционную дружбу между ВМС России и Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщала, что корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный", выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, совершили деловой заход в военно-морскую базу Шанхай ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который продлился до 11 июля. "Этот визит еще больше укрепил традиционную дружбу между ВМС двух стран, углубил дружеские обмены и деловое сотрудничество", - сказал Тань Кэфэй. По его словам, в ходе визита российских корветов военные двух стран посетили корабли друг друга, а также совершили профессиональные и технические обмены, провели культурные и спортивные мероприятия. После того, как российские корветы покинули порт Шанхая, они вместе с китайским военным кораблем "Тайюань" провели тренировки по построению и маневрированию, коммуникации и поисково-спасательным операциям в акватории к востоку от устья реки Янцзы. "В дальнейшем Китай готов работать вместе с Россией над укреплением взаимодействия ВМС двух стран на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрулирования, расширять профессиональное и практическое сотрудничество, чтобы поддерживать безопасность на море, мир и стабильность в регионе", - сказал он. Как сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, деловой заход кораблей Тихоокеанского флота России в военно-морскую базу в Шанхае стал знаковым событием, жители китайского мегаполиса отнеслись к нему тепло и с интересом. Отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать нынешний заход кораблей ТОФ в Шанхай как сигнал для различных сил в регионе о том, что российско-китайские отношения стабильны, а двустороннее взаимодействие не подвержено внешнему влиянию, Лукьянцев заявил, что "разумеется".

https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

шанхай

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китай

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шанхай, россия, китай, тихоокеанский флот вмф россии