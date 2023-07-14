https://ria.ru/20230714/finny-1884240407.html

"Целью может оказаться любой". В Финляндии раскрыли новую тактику Кремля

"Целью может оказаться любой". В Финляндии раскрыли новую тактику Кремля - РИА Новости, 14.07.2023

"Целью может оказаться любой". В Финляндии раскрыли новую тактику Кремля

От ударов по инфраструктуре до психологических операций - высокопоставленный финский военный утверждает, что Кремль нашел новый способ “насолить” Западу. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:08

2023-07-14T16:08

2023-07-14T17:36

финляндия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. От ударов по инфраструктуре до психологических операций - высокопоставленный финский военный утверждает, что Кремль нашел новый способ “насолить” Западу.Полковник финского Генерального штаба и доцент Национального университета обороны Янне Мякитало выпустил статью "Троянский конь крупномасштабного влияния — угроза национальной безопасности, которую представляет недвижимость, принадлежащая иностранцам".По его словам, россияне не случайно скупают дома и коммерческие помещения вблизи от военных или важных экономических объектов. “Потенциальной целью может быть железнодорожная станция, пересечение дорог, авиабаза, радиолокационная станция, объект морской обороны или судоходный канал“, - пишет Мякитало.Тот факт, что в зданиях происходит обычная жизнь или “невинная” деятельность, не должно вводить в заблуждение, предупреждает офицер. Такой объект можно быстро активировать, перебросив туда ресурсы, которые нужны для обострении ситуации.Мякитало приводит пример: московский бизнесмен приобрел промышленный участок в Саариярви в центральной Финляндии. Обещал построить международный логистический центр. Однако на протяжении многих лет никаких внешних признаков использования площадки отмечено не было. А ведь рядом - опорная мачта, используемая силами обороны Финляндии, и железная дорога.А в 2018-м финская полиция провела беспрецедентную по масштабам (для этой страны) операцию против компании Airiston Helmi, которой владел российский бизнесмен. Фирма скупила многочисленные объекты на побережье архипелага Турку. По официальной версии, ее заподозрили в отмывании денег и ухода от налогов. Правда, по крайней мере часть обвинений уже сняли.Но это лишь верхушкой айсберга, уверяет полковник. В начале 2010-х было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных гражданами соседней страны. Они находятся “в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых полигонов ВВС”.“Если вы дадите волю своему воображению, то можете представить, как русские скрывают там переносные зенитные и противотанковые ракеты, - пугает офицер финского генштаба. - Российская оборонная промышленность разработала даже пусковые установки крылатых ракет, устанавливаемые на гражданский транспорт!”Кроме того, не исключает он, россияне могут готовить физическое устранение влиятельных лиц. Для этого агенты могут поселиться с ними по соседству.Мякитало отметил: от перебежчиков известно, что советские спецслужбы действительно готовили материальную базу для операций за рубежом. В частности, экс-сотрудник Первого главного управления КГБ СССР Василий Митрохин утверждал, что в начале 60-х на территории США были обустроены тайники с оружием и взрывчаткой. Готовились диверсии на военных базах, радиолокационных станциях, нефтепроводах и других стратегических объектах.Позже подобные схроны появились в Канаде, Западной Германии, Италии, Турции и Японии. Большинство таких тайников до сих пор не обнаружены, сетует Мякитало.Автор статьи признает: традиционно финские силы безопасности уделяют внимание борьбе с российскими агентами. Тем более именно граждане РФ являются основными иностранными покупателями местной недвижимости. Но ту же тактику может применять “любое государство за пределами Европейской экономической зоны”.Любопытно, что статья вышла через несколько дней после того, как власти Финляндии ужесточили въезд россиянам, имеющим собственность в стране.

https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230713/finlyandiya-ssha-1884078456.html

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финляндия, турку, ссср