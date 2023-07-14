https://ria.ru/20230714/festival-1884291233.html

Солист группы "СерьГа" высказался о фестивале "RT.Док: Время героев"

Солист группы "СерьГа" высказался о фестивале "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 14.07.2023

Солист группы "СерьГа" высказался о фестивале "RT.Док: Время героев"

Документальные фильмы, представленные на международном фестивале "RT.Док: Время героев", достоверно покажут зрителю события спецоперации, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:34

2023-07-14T19:34

2023-07-14T19:34

культура

сергей галанин

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новости культуры

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Документальные фильмы, представленные на международном фестивале "RT.Док: Время героев", достоверно покажут зрителю события спецоперации, рассказал РИА Новости солист группы "СерьГа" Сергей Галанин, выступающий в рамках фестиваля. "Эти документальные фильмы показывают всю правду, о которой мы даже не догадываемся… нужно рассказывать о героях на линии фронта, о героях в тылу. Сейчас такое большое количество фейков, поэтому документалистика важна, особенно для молодежи", - отметил Галанин. Также собеседник агентства рассказал о том, что он регулярно выступает в госпиталях для военных, с собой берет своего младшего сына Тимофея. "Это больше нужно мне самому. Я обычно не афиширую. Там я встречаюсь с настоящими мужчинами. Со мной часто ездит младший сын. Так мы выступали в Белгороде перед раненными ребятами, а недавно в Подмосковье", - рассказал музыкант. В марте этого года у Галанина вышел новый 16-й музыкальный альбом. По его словам, тексты песен рассказывают "о войне", "о Донбассе", "о России". Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" проходит в Краснодаре 12-14 июля. Зрителям столицы Кубани покажут 15 документальных картин. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре , Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.

https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html

https://ria.ru/20230713/festival-1883875957.html

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сергей галанин, краснодар, белгород, казань, новости культуры