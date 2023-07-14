https://ria.ru/20230714/ekoaktivisty-1884186751.html
В Австрии экоактивисты перекрыли центр Вены
В Австрии экоактивисты перекрыли центр Вены - РИА Новости, 14.07.2023
В Австрии экоактивисты перекрыли центр Вены
Экоактивисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) перекрыли центр Вены, прикрепив к себе деревянные рамы, чтобы продемонстрировать, сколько... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:44
2023-07-14T13:44
2023-07-14T13:44
вена
в мире
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884181468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d91b19f1a2b8865820473f70ef07c90d.jpg
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) перекрыли центр Вены, прикрепив к себе деревянные рамы, чтобы продемонстрировать, сколько места занимает собой один человек, сидящий за рулем автомобиля. Акция прошла в центре города. Как сообщила полиция Вены, протестная акция активистов состоялась без предварительного уведомления. "На сегодняшнем протестном марше мы "едем" со скоростью пешехода по улицам Вены в трех местах, чтобы привлечь внимание к тому, как легковые автомобили впустую тратят пространство", - написали активисты в своем официальном аккаунте в Twitter, сопроводив пост фотографиями, на которых участники акции передвигаются по улице с деревянными рамами на себе. Как пояснили сторонники "Последнего поколения", таким образом они хотели продемонстрировать неэффективность автомобилей. "В то время как самые богатые выбрасывают в воздух в тысячу раз больше климатических газов, чем среднее население, правительство игнорирует эту несправедливость и нарастающую климатическую катастрофу", - заявила пресс-служба движения.
https://ria.ru/20230530/ekoaktivist-1875193284.html
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884181468_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_40a5e2eb58e16dd97edd16aee1cde55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, в мире, авто
В Австрии экоактивисты перекрыли центр Вены
Экоактивисты движения "Последнее поколение" перекрыли центр Вены, изображая собой машины
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) перекрыли центр Вены, прикрепив к себе деревянные рамы, чтобы продемонстрировать, сколько места занимает собой один человек, сидящий за рулем автомобиля.
Акция прошла в центре города. Как сообщила полиция Вены, протестная акция активистов состоялась без предварительного уведомления.
"На сегодняшнем протестном марше мы "едем" со скоростью пешехода по улицам Вены в трех местах, чтобы привлечь внимание к тому, как легковые автомобили впустую тратят пространство", - написали активисты в своем официальном аккаунте в Twitter, сопроводив пост фотографиями, на которых участники акции передвигаются по улице с деревянными рамами на себе.
Как пояснили сторонники "Последнего поколения", таким образом они хотели продемонстрировать неэффективность автомобилей.
"В то время как самые богатые выбрасывают в воздух в тысячу раз больше климатических газов, чем среднее население, правительство игнорирует эту несправедливость и нарастающую климатическую катастрофу", - заявила пресс-служба движения.
Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне