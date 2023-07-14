https://ria.ru/20230714/ekoaktivisty-1884186751.html

В Австрии экоактивисты перекрыли центр Вены

В Австрии экоактивисты перекрыли центр Вены - РИА Новости, 14.07.2023

В Австрии экоактивисты перекрыли центр Вены

Экоактивисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) перекрыли центр Вены, прикрепив к себе деревянные рамы, чтобы продемонстрировать, сколько... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:44

2023-07-14T13:44

2023-07-14T13:44

вена

в мире

авто

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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) перекрыли центр Вены, прикрепив к себе деревянные рамы, чтобы продемонстрировать, сколько места занимает собой один человек, сидящий за рулем автомобиля. Акция прошла в центре города. Как сообщила полиция Вены, протестная акция активистов состоялась без предварительного уведомления. "На сегодняшнем протестном марше мы "едем" со скоростью пешехода по улицам Вены в трех местах, чтобы привлечь внимание к тому, как легковые автомобили впустую тратят пространство", - написали активисты в своем официальном аккаунте в Twitter, сопроводив пост фотографиями, на которых участники акции передвигаются по улице с деревянными рамами на себе. Как пояснили сторонники "Последнего поколения", таким образом они хотели продемонстрировать неэффективность автомобилей. "В то время как самые богатые выбрасывают в воздух в тысячу раз больше климатических газов, чем среднее население, правительство игнорирует эту несправедливость и нарастающую климатическую катастрофу", - заявила пресс-служба движения.

https://ria.ru/20230530/ekoaktivist-1875193284.html

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вена, в мире, авто