https://ria.ru/20230714/dtp-1884117735.html
В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой
В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой - РИА Новости, 14.07.2023
В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой
Поезд сообщением Москва-Владикавказ столкнулся с грузовой фурой в Северной Осетии, в результате никто не пострадал, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:16
2023-07-14T09:16
2023-07-14T09:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
происшествия
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НАЛЬЧИК, 14 июл - РИА Новости. Поезд сообщением Москва-Владикавказ столкнулся с грузовой фурой в Северной Осетии, в результате никто не пострадал, сообщило региональное ГУ МЧС."В 8.01 мск в пятницу поступило сообщение, что на железнодорожном переезде в селе Эльхотово столкнулись поезд сообщением Москва-Владикавказ и фура. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержка поезда ориентировочно составит 2 часа.В ликвидации последствий ДТП участвуют 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.
https://ria.ru/20230709/dtp-1883055729.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания, Происшествия
В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой
В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой, пострадавших нет