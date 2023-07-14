https://ria.ru/20230714/dtp-1884117735.html

В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой

В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой - РИА Новости, 14.07.2023

В Северной Осетии поезд столкнулся с фурой

Поезд сообщением Москва-Владикавказ столкнулся с грузовой фурой в Северной Осетии, в результате никто не пострадал, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:16

2023-07-14T09:16

2023-07-14T09:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

происшествия

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НАЛЬЧИК, 14 июл - РИА Новости. Поезд сообщением Москва-Владикавказ столкнулся с грузовой фурой в Северной Осетии, в результате никто не пострадал, сообщило региональное ГУ МЧС."В 8.01 мск в пятницу поступило сообщение, что на железнодорожном переезде в селе Эльхотово столкнулись поезд сообщением Москва-Владикавказ и фура. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержка поезда ориентировочно составит 2 часа.В ликвидации последствий ДТП участвуют 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.

https://ria.ru/20230709/dtp-1883055729.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, происшествия