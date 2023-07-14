https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html

Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации

Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 14.07.2023

Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:08

2023-07-14T18:08

2023-07-14T18:24

николай дроздов

шоубиз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков, сообщил РИА Новости друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев."Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. ...Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", - сказал Дунаев.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации телеведущего в одну из московских клиник.

https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай дроздов