https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 14.07.2023
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации
Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:08
2023-07-14T18:08
2023-07-14T18:24
николай дроздов
шоубиз
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков, сообщил РИА Новости друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев."Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. ...Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", - сказал Дунаев.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации телеведущего в одну из московских клиник.
https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай дроздов
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации
Композитор Дунаев сообщил, что врачи рекомендовали Николаю Дроздову понаблюдаться
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков, сообщил РИА Новости друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев.
"Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. ...Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", - сказал Дунаев.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации телеведущего в одну из московских клиник.
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