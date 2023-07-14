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Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
18:08 14.07.2023 (обновлено: 18:24 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 14.07.2023
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации
Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:08
2023-07-14T18:24
николай дроздов
шоубиз
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков, сообщил РИА Новости друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев."Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. ...Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", - сказал Дунаев.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации телеведущего в одну из московских клиник.
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николай дроздов
Николай Дроздов, Шоубиз
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации

Композитор Дунаев сообщил, что врачи рекомендовали Николаю Дроздову понаблюдаться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУченый-зоолог Николай Дроздов
Ученый-зоолог Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ученый-зоолог Николай Дроздов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован, но ничего страшного нет, врачи рекомендовали ему побыть несколько дней под наблюдение медиков, сообщил РИА Новости друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев.
"Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. ...Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", - сказал Дунаев.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации телеведущего в одну из московских клиник.
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ШоубизНиколай Дроздов
 
 
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