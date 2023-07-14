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Николая Дроздова госпитализировали - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
17:48 14.07.2023 (обновлено: 19:23 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/drozdov-1884264746.html
Николая Дроздова госпитализировали
Николая Дроздова госпитализировали - РИА Новости, 14.07.2023
Николая Дроздова госпитализировали
Телеведущего и путешественника Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник, подтвердила его дочь Елена в интервью каналу "360". РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:48
2023-07-14T19:23
шоубиз
николай дроздов
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здоровье
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Телеведущего и путешественника Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник, подтвердила его дочь Елена в интервью каналу "360".&quot;Все обошлось. Могло быть хуже. Вовремя поехали&quot;, — рассказала она.Елена не уточнила причину произошедшего. По данным СМИ, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов. Как рассказал РИА Новости друг телеведущего, композитор Дмитрий Дунаев, 86-летний Дроздов остался в клинике после рекомендации врачей."Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. &lt;...&gt; Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", — сказал он.Ведущего госпитализировали не в первый раз за год. В январе он попал в реанимацию с переломами ребер. Врачи диагностировали у него недостаток калия и натрия в организме. По словам Дроздова, нехватка важных элементов связана с его вегетарианством.В июне он поделился, что все еще плохо себя чувствует после больницы. Дроздов занимался специальными упражнениями, чтобы быстрее выздороветь.
https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html
https://ria.ru/20220712/drozdov-1801841918.html
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николай дроздов, знаменитости, здоровье, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Николай Дроздов, Знаменитости, Здоровье, Новости шоу-бизнеса
Николая Дроздова госпитализировали

Дочь Николая Дроздова Елена подтвердила госпитализацию ведущего

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУченый-зоолог, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов
Ученый-зоолог, ведущий программы В мире животных Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Телеведущего и путешественника Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник, подтвердила его дочь Елена в интервью каналу "360".
«

"Все обошлось. Могло быть хуже. Вовремя поехали", — рассказала она.

Елена не уточнила причину произошедшего. По данным СМИ, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов.
Как рассказал РИА Новости друг телеведущего, композитор Дмитрий Дунаев, 86-летний Дроздов остался в клинике после рекомендации врачей.
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"Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. <...> Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", — сказал он.
Ведущего госпитализировали не в первый раз за год. В январе он попал в реанимацию с переломами ребер. Врачи диагностировали у него недостаток калия и натрия в организме. По словам Дроздова, нехватка важных элементов связана с его вегетарианством.
В июне он поделился, что все еще плохо себя чувствует после больницы. Дроздов занимался специальными упражнениями, чтобы быстрее выздороветь.
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