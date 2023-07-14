https://ria.ru/20230714/drozdov-1884264746.html

Николая Дроздова госпитализировали

Николая Дроздова госпитализировали - РИА Новости, 14.07.2023

Николая Дроздова госпитализировали

Телеведущего и путешественника Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник, подтвердила его дочь Елена в интервью каналу "360". РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:48

2023-07-14T17:48

2023-07-14T19:23

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Телеведущего и путешественника Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник, подтвердила его дочь Елена в интервью каналу "360"."Все обошлось. Могло быть хуже. Вовремя поехали", — рассказала она.Елена не уточнила причину произошедшего. По данным СМИ, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов. Как рассказал РИА Новости друг телеведущего, композитор Дмитрий Дунаев, 86-летний Дроздов остался в клинике после рекомендации врачей."Как только его вчера привезли в больницу, ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собирался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться. <...> Ничего страшного нет, паники никакой нет, эта информация совершенно точная", — сказал он.Ведущего госпитализировали не в первый раз за год. В январе он попал в реанимацию с переломами ребер. Врачи диагностировали у него недостаток калия и натрия в организме. По словам Дроздова, нехватка важных элементов связана с его вегетарианством.В июне он поделился, что все еще плохо себя чувствует после больницы. Дроздов занимался специальными упражнениями, чтобы быстрее выздороветь.

https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html

https://ria.ru/20220712/drozdov-1801841918.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай дроздов, знаменитости, здоровье, новости шоу-бизнеса