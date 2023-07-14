https://ria.ru/20230714/drony-1884108087.html
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 14.07.2023
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе
Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:06
2023-07-14T06:06
2023-07-14T06:06
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ac4117172b05bee2ebddd566edbe9e38.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России. В подготовке операторов задействованы как инструкторы-волонтеры, так и опытные операторы БПЛА, успешно выполнявшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. "Современный конфликт показал, что применяются высокотехнологичные изделия и надо быть во всеоружии, знать и уметь", - рассказал РИА Новости один из бойцов, проходящий обучение. По словам одного из инструкторов учебного центра, данный вид квадрокоптера (FPV-дрон) появился сначала в гражданской сфере. Данные дроны использовались в спорте, сейчас же они активно используются на фронте как дроны-камикадзе, их применяют для поражения техники и живой силы противника. "К нему крепится боевая часть, так или иначе подходящая под боевую задачу. То есть это или кумулятивный снаряд для поражения техники, или же осколочно-фугасный для поражения живой силы противника", - рассказал РИА Новости инструктор.
https://ria.ru/20230706/ovod-1882696090.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_a6f54c409407c13a350e59a42201e216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе
В одном из центров на базе Черноморского флота массово готовят Операторов дронов-камикадзе
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России.
В подготовке операторов задействованы как инструкторы-волонтеры, так и опытные операторы БПЛА, успешно выполнявшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
"Современный конфликт показал, что применяются высокотехнологичные изделия и надо быть во всеоружии, знать и уметь", - рассказал РИА Новости один из бойцов, проходящий обучение.
По словам одного из инструкторов учебного центра, данный вид квадрокоптера (FPV-дрон) появился сначала в гражданской сфере. Данные дроны использовались в спорте, сейчас же они активно используются на фронте как дроны-камикадзе, их применяют для поражения техники и живой силы противника.
"К нему крепится боевая часть, так или иначе подходящая под боевую задачу. То есть это или кумулятивный снаряд для поражения техники, или же осколочно-фугасный для поражения живой силы противника", - рассказал РИА Новости инструктор.
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках