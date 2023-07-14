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На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 14.07.2023
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06:06 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/drony-1884108087.html
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 14.07.2023
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе
Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:06
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россия
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России. В подготовке операторов задействованы как инструкторы-волонтеры, так и опытные операторы БПЛА, успешно выполнявшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. "Современный конфликт показал, что применяются высокотехнологичные изделия и надо быть во всеоружии, знать и уметь", - рассказал РИА Новости один из бойцов, проходящий обучение. По словам одного из инструкторов учебного центра, данный вид квадрокоптера (FPV-дрон) появился сначала в гражданской сфере. Данные дроны использовались в спорте, сейчас же они активно используются на фронте как дроны-камикадзе, их применяют для поражения техники и живой силы противника. "К нему крепится боевая часть, так или иначе подходящая под боевую задачу. То есть это или кумулятивный снаряд для поражения техники, или же осколочно-фугасный для поражения живой силы противника", - рассказал РИА Новости инструктор.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе

В одном из центров на базе Черноморского флота массово готовят Операторов дронов-камикадзе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России.
В подготовке операторов задействованы как инструкторы-волонтеры, так и опытные операторы БПЛА, успешно выполнявшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
"Современный конфликт показал, что применяются высокотехнологичные изделия и надо быть во всеоружии, знать и уметь", - рассказал РИА Новости один из бойцов, проходящий обучение.
По словам одного из инструкторов учебного центра, данный вид квадрокоптера (FPV-дрон) появился сначала в гражданской сфере. Данные дроны использовались в спорте, сейчас же они активно используются на фронте как дроны-камикадзе, их применяют для поражения техники и живой силы противника.
"К нему крепится боевая часть, так или иначе подходящая под боевую задачу. То есть это или кумулятивный снаряд для поражения техники, или же осколочно-фугасный для поражения живой силы противника", - рассказал РИА Новости инструктор.
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