https://ria.ru/20230714/drony-1884108087.html

На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе

На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 14.07.2023

На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе

Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:06

2023-07-14T06:06

2023-07-14T06:06

россия

безопасность

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России. В подготовке операторов задействованы как инструкторы-волонтеры, так и опытные операторы БПЛА, успешно выполнявшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. "Современный конфликт показал, что применяются высокотехнологичные изделия и надо быть во всеоружии, знать и уметь", - рассказал РИА Новости один из бойцов, проходящий обучение. По словам одного из инструкторов учебного центра, данный вид квадрокоптера (FPV-дрон) появился сначала в гражданской сфере. Данные дроны использовались в спорте, сейчас же они активно используются на фронте как дроны-камикадзе, их применяют для поражения техники и живой силы противника. "К нему крепится боевая часть, так или иначе подходящая под боевую задачу. То есть это или кумулятивный снаряд для поражения техники, или же осколочно-фугасный для поражения живой силы противника", - рассказал РИА Новости инструктор.

https://ria.ru/20230706/ovod-1882696090.html

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