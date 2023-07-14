https://ria.ru/20230714/donetsk-1884121235.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в пятницу утром выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку и Макеевке за 15 минут, сообщили в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:48

2023-07-14T09:48

2023-07-14T10:46

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку и Макеевке за 15 минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 09:40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 9.30 и 9.35 было выпущено 11 снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка и в 9.25 и 9.35 - столько же снарядов по Червоногвардейскому району Макеевки.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884132868.html

https://ria.ru/20230714/finlyandiya-1884115281.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия