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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 14.07.2023 (обновлено: 10:46 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/donetsk-1884121235.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в пятницу утром выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку и Макеевке за 15 минут, сообщили в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:48
2023-07-14T10:46
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку и Макеевке за 15 минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 09:40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 9.30 и 9.35 было выпущено 11 снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка и в 9.25 и 9.35 - столько же снарядов по Червоногвардейскому району Макеевки.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884132868.html
https://ria.ru/20230714/finlyandiya-1884115281.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 35 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку и Макеевке за 15 минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 09:40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 9.30 и 9.35 было выпущено 11 снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка и в 9.25 и 9.35 - столько же снарядов по Червоногвардейскому району Макеевки.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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