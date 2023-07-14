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Правительство ДНР приняло программу развития промышленности - РИА Новости, 14.07.2023
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14:38 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/dnr-1884214451.html
Правительство ДНР приняло программу развития промышленности
Правительство ДНР приняло программу развития промышленности - РИА Новости, 14.07.2023
Правительство ДНР приняло программу развития промышленности
Правительство ДНР в пятницу во время внеочередного заседания приняло госпрограмму развития промышленности республики на 2024-2026 годы, сообщил председатель... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:38
2023-07-14T14:38
донецкая народная республика
экономика
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Правительство ДНР в пятницу во время внеочередного заседания приняло госпрограмму развития промышленности республики на 2024-2026 годы, сообщил председатель правительства региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале. "Сегодня на внеочередном заседании Правительства принята Государственная программа развития промышленности Донецкой Народной Республики на 2024-2026 годы", - написал Солнцев. Председатель правительства ДНР подчеркнул, что на данный момент износ основных фондов предприятий республики превышает 70%, а их технологическое оснащение устарело, что "приводит к росту издержек производства, нерациональному использованию ресурсов". Солнцев обратил внимание, что ситуацию ухудшают последствия непрекращающихся обстрелов ДНР. "Мы должны ее (ситуацию) переломить. Для этого будут направлены адресные инвестиции на реконструкцию и развитие обрабатывающих производств. Уже в следующем году они составят более 250 миллионов рублей. А всего за три года объем инвестиций достигнет полутора миллиардов", - отметил Солнцев. Он добавил, что на эти деньги закупят новое оборудование и проведут модернизацию производства, что позволит сохранить в ДНР рабочие места и создать новые. "Даже сейчас, в условиях войны, треть всего трудоспособного населения занята в промышленности. Важно этот показатель сохранить и приумножить", - заявил председатель правительства ДНР.
https://ria.ru/20230710/prisoedinenie-1883295417.html
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донецкая народная республика, экономика
Донецкая Народная Республика, Экономика
Правительство ДНР приняло программу развития промышленности

Правительство ДНР приняло программу развития промышленности на 2024-2026 годы

© РИА Новости / Вера КостамоСтелла при въезде в город Донецк
Стелла при въезде в город Донецк - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Вера Костамо
Стелла при въезде в город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Правительство ДНР в пятницу во время внеочередного заседания приняло госпрограмму развития промышленности республики на 2024-2026 годы, сообщил председатель правительства региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.
"Сегодня на внеочередном заседании Правительства принята Государственная программа развития промышленности Донецкой Народной Республики на 2024-2026 годы", - написал Солнцев.
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Председатель правительства ДНР подчеркнул, что на данный момент износ основных фондов предприятий республики превышает 70%, а их технологическое оснащение устарело, что "приводит к росту издержек производства, нерациональному использованию ресурсов". Солнцев обратил внимание, что ситуацию ухудшают последствия непрекращающихся обстрелов ДНР.
«
"Мы должны ее (ситуацию) переломить. Для этого будут направлены адресные инвестиции на реконструкцию и развитие обрабатывающих производств. Уже в следующем году они составят более 250 миллионов рублей. А всего за три года объем инвестиций достигнет полутора миллиардов", - отметил Солнцев.
Он добавил, что на эти деньги закупят новое оборудование и проведут модернизацию производства, что позволит сохранить в ДНР рабочие места и создать новые. "Даже сейчас, в условиях войны, треть всего трудоспособного населения занята в промышленности. Важно этот показатель сохранить и приумножить", - заявил председатель правительства ДНР.
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