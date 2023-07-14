https://ria.ru/20230714/dnepr-1884118649.html
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов - РИА Новости, 14.07.2023
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов
Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:27
2023-07-14T09:27
2023-07-14T09:27
владимир рогов
днепр (река)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим не оставил планы по форсированию Днепра в Запорожской области в районе обмелевшего после разрушения ГЭС Каховского водохранилища", - сказал Рогов. В связи с этим, по его словам, береговая линия бывшего Каховского водохранилища нуждается в особом внимании с точки зрения обеспечения безопасности. Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
днепр (река)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, днепр (река), вооруженные силы украины
Владимир Рогов, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов
Рогов: ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим не оставил планы по форсированию Днепра в Запорожской области в районе обмелевшего после разрушения ГЭС Каховского водохранилища", - сказал Рогов.
В связи с этим, по его словам, береговая линия бывшего Каховского водохранилища нуждается в особом внимании с точки зрения обеспечения безопасности.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
заявил РИА Новости, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают.
"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте