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ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов - РИА Новости, 14.07.2023
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09:27 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/dnepr-1884118649.html
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов - РИА Новости, 14.07.2023
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов
Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:27
2023-07-14T09:27
владимир рогов
днепр (река)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим не оставил планы по форсированию Днепра в Запорожской области в районе обмелевшего после разрушения ГЭС Каховского водохранилища", - сказал Рогов. В связи с этим, по его словам, береговая линия бывшего Каховского водохранилища нуждается в особом внимании с точки зрения обеспечения безопасности. Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают.
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владимир рогов, днепр (река), вооруженные силы украины
Владимир Рогов, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов

Рогов: ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
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Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим не оставил планы по форсированию Днепра в Запорожской области в районе обмелевшего после разрушения ГЭС Каховского водохранилища", - сказал Рогов.
В связи с этим, по его словам, береговая линия бывшего Каховского водохранилища нуждается в особом внимании с точки зрения обеспечения безопасности.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают.
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Владимир РоговДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
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