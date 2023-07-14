https://ria.ru/20230714/dnepr-1884118649.html

ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов

ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов - РИА Новости, 14.07.2023

ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в Запорожье, считает Рогов

Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:27

2023-07-14T09:27

2023-07-14T09:27

владимир рогов

днепр (река)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска вынашивают планы форсирования Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим не оставил планы по форсированию Днепра в Запорожской области в районе обмелевшего после разрушения ГЭС Каховского водохранилища", - сказал Рогов. В связи с этим, по его словам, береговая линия бывшего Каховского водохранилища нуждается в особом внимании с точки зрения обеспечения безопасности. Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

днепр (река)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, днепр (река), вооруженные силы украины