https://ria.ru/20230714/devochka-1884122443.html

Самарский полицейский спас жизнь девятимесячной девочке

Самарский полицейский спас жизнь девятимесячной девочке - РИА Новости, 14.07.2023

Самарский полицейский спас жизнь девятимесячной девочке

В Самаре полицейский Дмитрий Зубов спас жизнь девятимесячной девочки, оперативно доставив ее в больницу, сообщил телеграм-канал регионального МВД. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:00

2023-07-14T10:00

2023-07-14T15:34

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самара

самарская область

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САМАРА, 14 июл — РИА Новости. В Самаре полицейский Дмитрий Зубов спас жизнь девятимесячной девочки, оперативно доставив ее в больницу, сообщил телеграм-канал регионального МВД. "Рано утром на Южном шоссе областного центра к сотрудникам полиции за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится девятимесячная дочка, которая упала с лестницы и нуждается в срочной медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.Полицейский пересадил маму с малышкой в патрульную машину, включил маячки и сирену и в кратчайшее время довез их до ближайшей больницы.Родители записали видеосообщение, в котором сердечно поблагодарили Дмитрия Зубова за спасение их маленькой дочки, назвав его героем своей семьи.

https://ria.ru/20230327/rosgvardeets-1861017938.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)