https://ria.ru/20230714/devochka-1884122443.html
Самарский полицейский спас жизнь девятимесячной девочке
Самарский полицейский спас жизнь девятимесячной девочке - РИА Новости, 14.07.2023
Самарский полицейский спас жизнь девятимесячной девочке
В Самаре полицейский Дмитрий Зубов спас жизнь девятимесячной девочки, оперативно доставив ее в больницу, сообщил телеграм-канал регионального МВД. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:00
2023-07-14T10:00
2023-07-14T15:34
хорошие новости
происшествия
самара
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884122696_0:0:1111:625_1920x0_80_0_0_0678c07a16d3ee4dc81517db5bc10421.jpg
САМАРА, 14 июл — РИА Новости. В Самаре полицейский Дмитрий Зубов спас жизнь девятимесячной девочки, оперативно доставив ее в больницу, сообщил телеграм-канал регионального МВД. "Рано утром на Южном шоссе областного центра к сотрудникам полиции за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится девятимесячная дочка, которая упала с лестницы и нуждается в срочной медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.Полицейский пересадил маму с малышкой в патрульную машину, включил маячки и сирену и в кратчайшее время довез их до ближайшей больницы.Родители записали видеосообщение, в котором сердечно поблагодарили Дмитрия Зубова за спасение их маленькой дочки, назвав его героем своей семьи.
https://ria.ru/20230327/rosgvardeets-1861017938.html
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884122696_0:0:1111:833_1920x0_80_0_0_e817707b60e50343246cf564cb78e74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Самара, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Самарский полицейский спас жизнь девятимесячной девочке
Самарский офицер полиции Зубов спас девятимесячную девочку, быстро доставив ее в больницу
САМАРА, 14 июл — РИА Новости.
В Самаре полицейский Дмитрий Зубов спас жизнь девятимесячной девочки, оперативно доставив ее в больницу, сообщил телеграм-канал
регионального МВД.
"Рано утром на Южном шоссе областного центра к сотрудникам полиции за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится девятимесячная дочка, которая упала с лестницы и нуждается в срочной медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.
Полицейский пересадил маму с малышкой в патрульную машину, включил маячки и сирену и в кратчайшее время довез их до ближайшей больницы.
Родители записали видеосообщение, в котором сердечно поблагодарили Дмитрия Зубова за спасение их маленькой дочки, назвав его героем своей семьи.
В Кирове сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед мужчину