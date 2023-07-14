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Более 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу - РИА Новости, 14.07.2023
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17:55 14.07.2023 (обновлено: 18:17 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/deti-1884268903.html
Более 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу
Более 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу - РИА Новости, 14.07.2023
Более 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу
Число несовершеннолетних, погибших при попытке пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, удвоилось в 2023 году по сравнению с тем же периодом 2022... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:55
2023-07-14T18:17
в мире
средиземное море
юнисеф
еврокомиссия
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афганистан
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 14 июл - РИА Новости. Число несовершеннолетних, погибших при попытке пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, удвоилось в 2023 году по сравнению с тем же периодом 2022 года, уже погибло не менее 289 детей, заявила на брифинге в Женеве руководитель ЮНИСЕФ по вопросам миграции и перемещения населения Верена Кнаус. "С начала года в Средиземном море погибло не менее 289 несовершеннолетних, что почти в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период, когда погибли 150 детей", - сказала она. Кнаус пояснила, что кризисы в Судане, а также в Афганистане повлияли на эти трагедии. Все больше и больше несовершеннолетних пытаются пересечь границу без сопровождающих их взрослых. "По меньшей мере 11,6 тысячи несовершеннолетних попытались пересечь море в этом году , что почти в два раза больше, чем за тот же период в 2022 году", - добавила она. В июне Еврокомиссия приняла новый план действий по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике. Ситуация вокруг мигрантов, ежедневно прибывающих на Апеннины по Средиземному морю из стран Азии и Африки, вновь оказалась в центре внутриполитической дискуссии в Италии после того, как в ночь на 26 февраля судно с беженцами затонуло во время шторма в Ионическом море у берегов провинции Кротоне на юге страны. По свидетельствам выживших, на его борту находилось около 180 граждан Ирана, Ирака, Сирии и Афганистана. По официальным данным, жертвами кораблекрушения стали 79 человек, их число продолжает расти.
https://ria.ru/20230630/sudan-1881388214.html
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в мире, средиземное море, юнисеф, еврокомиссия, европа, афганистан, здоровье - общество
В мире, Средиземное море, ЮНИСЕФ, Еврокомиссия, Европа, Афганистан, Здоровье - Общество
Более 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу

Более 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 июл - РИА Новости. Число несовершеннолетних, погибших при попытке пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, удвоилось в 2023 году по сравнению с тем же периодом 2022 года, уже погибло не менее 289 детей, заявила на брифинге в Женеве руководитель ЮНИСЕФ по вопросам миграции и перемещения населения Верена Кнаус.
«
"С начала года в Средиземном море погибло не менее 289 несовершеннолетних, что почти в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период, когда погибли 150 детей", - сказала она.
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Кнаус пояснила, что кризисы в Судане, а также в Афганистане повлияли на эти трагедии. Все больше и больше несовершеннолетних пытаются пересечь границу без сопровождающих их взрослых.
«
"По меньшей мере 11,6 тысячи несовершеннолетних попытались пересечь море в этом году , что почти в два раза больше, чем за тот же период в 2022 году", - добавила она.
В июне Еврокомиссия приняла новый план действий по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике.
Ситуация вокруг мигрантов, ежедневно прибывающих на Апеннины по Средиземному морю из стран Азии и Африки, вновь оказалась в центре внутриполитической дискуссии в Италии после того, как в ночь на 26 февраля судно с беженцами затонуло во время шторма в Ионическом море у берегов провинции Кротоне на юге страны. По свидетельствам выживших, на его борту находилось около 180 граждан Ирана, Ирака, Сирии и Афганистана. По официальным данным, жертвами кораблекрушения стали 79 человек, их число продолжает расти.
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