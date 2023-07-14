https://ria.ru/20230714/derevo-1884301004.html
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево - РИА Новости, 14.07.2023
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево
Дерево упало на подростка во дворе в Дзержинском района Волгограда, мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:29
2023-07-14T21:29
2023-07-14T21:55
происшествия
волгоград
дзержинский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Дерево упало на подростка во дворе в Дзержинском района Волгограда, мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что днём в пятницу во дворе дома по улице Краснополянская в Волгограде упало дерево и придавило ребенка. "Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение больницы №7, состояние средней степени тяжести", - сообщили в комитете. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города, администрация Дзержинского района начала проверку в отношении управляющей компании, которая обслуживает территорию у дома, где произошел инцидент.Прокуратура Волгоградской области также начала проверку. По уточненной информации ведомства, на подростка упало сухое дерево, когда он вместе с матерью находился на территории Казачьего рынка возле дома по улице 51-й Гвардейской Дивизии. Отмечается, что у ребенка закрытый перелом левой ноги.
https://ria.ru/20230711/samara-1883567160.html
https://ria.ru/20230710/voronezh-1883207095.html
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происшествия, волгоград, дзержинский район, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Дзержинский район, Волгоградская область
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево во дворе дома
ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Дерево упало на подростка во дворе в Дзержинском района Волгограда, мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что днём в пятницу во дворе дома по улице Краснополянская в Волгограде упало дерево и придавило ребенка.
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"Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение больницы №7, состояние средней степени тяжести", - сообщили в комитете.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города, администрация Дзержинского района начала проверку в отношении управляющей компании, которая обслуживает территорию у дома, где произошел инцидент.
Прокуратура Волгоградской области также начала проверку. По уточненной информации ведомства, на подростка упало сухое дерево, когда он вместе с матерью находился на территории Казачьего рынка возле дома по улице 51-й Гвардейской Дивизии. Отмечается, что у ребенка закрытый перелом левой ноги.
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