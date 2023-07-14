Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 14.07.2023 (обновлено: 21:55 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/derevo-1884301004.html
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево - РИА Новости, 14.07.2023
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево
Дерево упало на подростка во дворе в Дзержинском района Волгограда, мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:29
2023-07-14T21:55
происшествия
волгоград
дзержинский район
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800761727_0:237:3077:1967_1920x0_80_0_0_4cdbbd4849e47008a79a4e2da69dd0b0.jpg
ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Дерево упало на подростка во дворе в Дзержинском района Волгограда, мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что днём в пятницу во дворе дома по улице Краснополянская в Волгограде упало дерево и придавило ребенка. "Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение больницы №7, состояние средней степени тяжести", - сообщили в комитете. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города, администрация Дзержинского района начала проверку в отношении управляющей компании, которая обслуживает территорию у дома, где произошел инцидент.Прокуратура Волгоградской области также начала проверку. По уточненной информации ведомства, на подростка упало сухое дерево, когда он вместе с матерью находился на территории Казачьего рынка возле дома по улице 51-й Гвардейской Дивизии. Отмечается, что у ребенка закрытый перелом левой ноги.
https://ria.ru/20230711/samara-1883567160.html
https://ria.ru/20230710/voronezh-1883207095.html
волгоград
дзержинский район
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800761727_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_f3946e340854d9256218152f54e1997f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, дзержинский район, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Дзержинский район, Волгоградская область
В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево

В Волгограде госпитализировали подростка, на которого упало дерево во дворе дома

© РИА Новости / Корниенко Евгения | Перейти в медиабанкСломанное ураганом дерево в одном из дворов
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Корниенко Евгения
Перейти в медиабанк
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Дерево упало на подростка во дворе в Дзержинском района Волгограда, мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что днём в пятницу во дворе дома по улице Краснополянская в Волгограде упало дерево и придавило ребенка.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка
11 июля, 16:58
"Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение больницы №7, состояние средней степени тяжести", - сообщили в комитете.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города, администрация Дзержинского района начала проверку в отношении управляющей компании, которая обслуживает территорию у дома, где произошел инцидент.
Прокуратура Волгоградской области также начала проверку. По уточненной информации ведомства, на подростка упало сухое дерево, когда он вместе с матерью находился на территории Казачьего рынка возле дома по улице 51-й Гвардейской Дивизии. Отмечается, что у ребенка закрытый перелом левой ноги.
Упавшее дерево в Воронеже
В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева
10 июля, 10:59
 
ПроисшествияВолгоградДзержинский районВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала