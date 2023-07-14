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Иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 14.07.2023
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18:49 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/chvk-1884280915.html
Иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ, заявила Захарова
Иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 14.07.2023
Иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ, заявила Захарова
Иностранные частные военные компании активно предлагают услуги по подготовке ВСУ в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:49
2023-07-14T18:49
в мире
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
восточная европа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Иностранные частные военные компании активно предлагают услуги по подготовке ВСУ в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран", - заявила Захарова и добавила, что западные наемники в зоне конфликта – законные цели военных РФ. МИД РФ отдельно разместил в своем телеграм-канале ссылки на информацию о французских, американских и британских ЧВК. Так, по данным ведомства, британская Prevail Partners предоставляет украинским спецслужбам разведывательные сведения, в том числе персональные данные иностранных и российских граждан. Министерство отметило, что как минимум четыре крупные американские структуры - Academi, DynCorp International, Cubic Corporation, Forward Observations Group - оказывают содействие украинским вооруженным силам. Французские ЧВК, отмечает МИД, предлагают свои услуги по подготовке украинских военных на территории восточноевропейских стран, а с июня 2022 года привлекают добровольцев для участия в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, по данным ведомства, лионская Byblos обеспечивала эвакуацию французских граждан из зон боевых действий на начальном этапе. Министерство, ссылаясь на "косвенные данные", сообщило, что общее число наемников, воюющих на стороне Украины, составляет порядка 3 тысяч человек, из них не менее 300 – сотрудники американских ЧВК.
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844785448.html
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в мире, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, восточная европа
В мире, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Восточная Европа
Иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ, заявила Захарова

Захарова: иностранные ЧВК активно предлагают услуги по подготовке ВСУ в Восточной Европе

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Иностранные частные военные компании активно предлагают услуги по подготовке ВСУ в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран", - заявила Захарова и добавила, что западные наемники в зоне конфликта – законные цели военных РФ.
МИД РФ отдельно разместил в своем телеграм-канале ссылки на информацию о французских, американских и британских ЧВК. Так, по данным ведомства, британская Prevail Partners предоставляет украинским спецслужбам разведывательные сведения, в том числе персональные данные иностранных и российских граждан.
Министерство отметило, что как минимум четыре крупные американские структуры - Academi, DynCorp International, Cubic Corporation, Forward Observations Group - оказывают содействие украинским вооруженным силам.
Французские ЧВК, отмечает МИД, предлагают свои услуги по подготовке украинских военных на территории восточноевропейских стран, а с июня 2022 года привлекают добровольцев для участия в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, по данным ведомства, лионская Byblos обеспечивала эвакуацию французских граждан из зон боевых действий на начальном этапе.
Министерство, ссылаясь на "косвенные данные", сообщило, что общее число наемников, воюющих на стороне Украины, составляет порядка 3 тысяч человек, из них не менее 300 – сотрудники американских ЧВК.
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