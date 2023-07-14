https://ria.ru/20230714/chuma-1884252276.html

В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней

В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней - РИА Новости, 14.07.2023

В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней

Первый случай заражения свиней африканской чумой зафиксирован в Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:46

2023-07-14T16:46

2023-07-14T16:46

происшествия

здоровье - общество

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УФА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заражения свиней африканской чумой зафиксирован в Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы региона. "В Удмуртии выявлен первый случай заражения африканской чумой свиней. Диагноз подтвердился при исследовании материала от добытого охотником дикого кабана на территории охотничье-производственного участка "Вятский берег", вблизи деревни Старый Аргабаш Кизнерского района", - говорится в сообщении. Ветеринары проводят комплекс мероприятий для предотвращения распространения и ликвидацию африканской чумы свиней. Определены границы предполагаемых инфицированных объектов, информируют местные власти. Отмечается, что тушу кабана сожгли, в районе места охоты установили дезбарьеры, выставили круглосуточный пост ветеринарного контроля. "Государственная ветеринарная служба в течение карантина в 5-километровой зоне еженедельно будет исследовать все поголовье свиней на предмет заболевания АЧС", - добавили в пресс-службе. Африканская чума свиней - это высококонтагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов.

https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html

https://ria.ru/20230714/zarazhenie-1884109710.html

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происшествия, здоровье - общество