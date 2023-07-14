Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/chuma-1884252276.html
В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней
В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней - РИА Новости, 14.07.2023
В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней
Первый случай заражения свиней африканской чумой зафиксирован в Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:46
2023-07-14T16:46
происшествия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55130c28243d70205bac37b593726fba.jpg
УФА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заражения свиней африканской чумой зафиксирован в Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы региона. "В Удмуртии выявлен первый случай заражения африканской чумой свиней. Диагноз подтвердился при исследовании материала от добытого охотником дикого кабана на территории охотничье-производственного участка "Вятский берег", вблизи деревни Старый Аргабаш Кизнерского района", - говорится в сообщении. Ветеринары проводят комплекс мероприятий для предотвращения распространения и ликвидацию африканской чумы свиней. Определены границы предполагаемых инфицированных объектов, информируют местные власти. Отмечается, что тушу кабана сожгли, в районе места охоты установили дезбарьеры, выставили круглосуточный пост ветеринарного контроля. "Государственная ветеринарная служба в течение карантина в 5-километровой зоне еженедельно будет исследовать все поголовье свиней на предмет заболевания АЧС", - добавили в пресс-службе. Африканская чума свиней - это высококонтагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов.
https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html
https://ria.ru/20230714/zarazhenie-1884109710.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731054_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_93ec5849d3983c11e42638d4ef9d942f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней

В Удмуртии зафиксировали первый случай заражения свиней африканской чумой

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники ветеринарной службы
Сотрудники ветеринарной службы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудники ветеринарной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заражения свиней африканской чумой зафиксирован в Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы региона.
«
"В Удмуртии выявлен первый случай заражения африканской чумой свиней. Диагноз подтвердился при исследовании материала от добытого охотником дикого кабана на территории охотничье-производственного участка "Вятский берег", вблизи деревни Старый Аргабаш Кизнерского района", - говорится в сообщении.
Нашествие насекомых на Нью-Йорк
"Конец близок". В СМИ заговорили о библейской чуме, настигшей США
1 июля, 06:42
Ветеринары проводят комплекс мероприятий для предотвращения распространения и ликвидацию африканской чумы свиней. Определены границы предполагаемых инфицированных объектов, информируют местные власти.
Отмечается, что тушу кабана сожгли, в районе места охоты установили дезбарьеры, выставили круглосуточный пост ветеринарного контроля.
«
"Государственная ветеринарная служба в течение карантина в 5-километровой зоне еженедельно будет исследовать все поголовье свиней на предмет заболевания АЧС", - добавили в пресс-службе.
Африканская чума свиней - это высококонтагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Приамурье возбудили дело из-за заражения 17 детей вирусной инфекцией
06:51
 
ПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала