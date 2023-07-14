https://ria.ru/20230714/chp-1884247229.html

ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии

ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии - РИА Новости, 14.07.2023

ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии

Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды после разгерметизации... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:28

2023-07-14T16:28

2023-07-14T16:45

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального медико-биологического агентства."Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют. Организован дозиметрический и радиологический контроль в круглосуточном режиме до специального указания Межрегионального управления №31 ФМБА России", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что специалисты Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России оказывают медицинскую помощь работникам смены (24 человека), которым проводится дополнительное обследование, их состояние оценивается как удовлетворительное."Один человек погиб в результате механической травмы. Ситуация находится на контроле ФМБА России", - заключили в ведомстве.Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. Как добавили журналистам на электрохимическом комбинате, погибший – слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства, он получил "механическую травму, несовместимую с жизнью".

https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия