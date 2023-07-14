ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии
ФМБА: жителям Урала не грозит облучение из-за ЧП с баллоном с гексафторидом урана
Дозиметр. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального медико-биологического агентства.
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"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют. Организован дозиметрический и радиологический контроль в круглосуточном режиме до специального указания Межрегионального управления №31 ФМБА России", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что специалисты Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России оказывают медицинскую помощь работникам смены (24 человека), которым проводится дополнительное обследование, их состояние оценивается как удовлетворительное.
"Один человек погиб в результате механической травмы. Ситуация находится на контроле ФМБА России", - заключили в ведомстве.
Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. Как добавили журналистам на электрохимическом комбинате, погибший – слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства, он получил "механическую травму, несовместимую с жизнью".