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ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии - РИА Новости, 14.07.2023
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16:28 14.07.2023 (обновлено: 16:45 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/chp-1884247229.html
ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии
ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии - РИА Новости, 14.07.2023
ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии
Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды после разгерметизации... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:28
2023-07-14T16:45
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального медико-биологического агентства."Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют. Организован дозиметрический и радиологический контроль в круглосуточном режиме до специального указания Межрегионального управления №31 ФМБА России", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что специалисты Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России оказывают медицинскую помощь работникам смены (24 человека), которым проводится дополнительное обследование, их состояние оценивается как удовлетворительное."Один человек погиб в результате механической травмы. Ситуация находится на контроле ФМБА России", - заключили в ведомстве.Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. Как добавили журналистам на электрохимическом комбинате, погибший – слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства, он получил "механическую травму, несовместимую с жизнью".
https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Происшествия
ФМБА исключило угрозу для населения из-за ЧП на уральском предприятии

ФМБА: жителям Урала не грозит облучение из-за ЧП с баллоном с гексафторидом урана

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДозиметр
Дозиметр - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального медико-биологического агентства.
«
"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют. Организован дозиметрический и радиологический контроль в круглосуточном режиме до специального указания Межрегионального управления №31 ФМБА России", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что специалисты Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России оказывают медицинскую помощь работникам смены (24 человека), которым проводится дополнительное обследование, их состояние оценивается как удовлетворительное.
"Один человек погиб в результате механической травмы. Ситуация находится на контроле ФМБА России", - заключили в ведомстве.
Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. Как добавили журналистам на электрохимическом комбинате, погибший – слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства, он получил "механическую травму, несовместимую с жизнью".
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Происшествия
 
 
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