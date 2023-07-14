https://ria.ru/20230714/chp-1884219102.html

Работников УЭКХ из цеха, где произошла разгерметизация, осмотрели врачи

Работников УЭКХ из цеха, где произошла разгерметизация, осмотрели врачи - РИА Новости, 14.07.2023

Работников УЭКХ из цеха, где произошла разгерметизация, осмотрели врачи

Большинство работников "Уральского электрохимического комбината" (УЭХК), находившихся в цехе, где произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:02

2023-07-14T15:02

2023-07-14T15:03

россия

новоуральск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Большинство работников "Уральского электрохимического комбината" (УЭХК), находившихся в цехе, где произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, после медобследования отпустили домой, сообщает пресс-служба предприятия. Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана. Получивший механическую травму слесарь погиб, сообщил УЭХК. "Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Обедненный гексафторид урана - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран - в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека. АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.

https://ria.ru/20230714/avarii-1884160943.html

россия

новоуральск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новоуральск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия