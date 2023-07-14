https://ria.ru/20230714/chernigovka-1884304136.html

ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области

ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2023

ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области

ВСУ обстреляли ракетами поселок городского типа Черниговка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:08

2023-07-14T22:08

2023-07-14T22:17

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специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. ВСУ обстреляли ракетами поселок городского типа Черниговка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "Ориентировочно в 21.00 боевики террористического киевского режима совершили ракетный обстрел восточной стороны пгт Черниговка - района железнодорожного моста", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230714/obstrel-1884208578.html

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в мире, жкх, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, киев