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ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:08 14.07.2023 (обновлено: 22:17 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/chernigovka-1884304136.html
ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области
ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2023
ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области
ВСУ обстреляли ракетами поселок городского типа Черниговка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:08
2023-07-14T22:17
в мире
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запорожская область
вооруженные силы украины
россия
киев
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. ВСУ обстреляли ракетами поселок городского типа Черниговка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "Ориентировочно в 21.00 боевики террористического киевского режима совершили ракетный обстрел восточной стороны пгт Черниговка - района железнодорожного моста", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230714/obstrel-1884208578.html
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в мире, жкх, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, киев
В мире, ЖКХ, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли ракетами Черниговку в Запорожской области

ВСУ обстреляли ракетами поселок городского типа Черниговка в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва
Воронка от взрыва - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. ВСУ обстреляли ракетами поселок городского типа Черниговка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города.
"Ориентировочно в 21.00 боевики террористического киевского режима совершили ракетный обстрел восточной стороны пгт Черниговка - района железнодорожного моста", - сообщили в оперативных службах.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияКиев
 
 
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