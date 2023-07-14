https://ria.ru/20230714/chay-1884104085.html

Китайские эксперты на Московской выставке раскритиковали пакетированный чай

Китайские эксперты на Московской выставке раскритиковали пакетированный чай - РИА Новости, 14.07.2023

Китайские эксперты на Московской выставке раскритиковали пакетированный чай

Представители китайских чайных компаний, принимающие участие в Московской чайной выставке, раскритиковали пакетированный чай. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T04:03

2023-07-14T04:03

2023-07-14T09:27

китай

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Представители китайских чайных компаний, принимающие участие в Московской чайной выставке, раскритиковали пакетированный чай. Представитель Fujian Ningde Qianyi Tea Co. Фу Ибин рассказал РИА Новости, что в Китае очень серьезно относятся к церемонии заваривания чая. "Чайные листы должны быть свежими, мы должны их увидеть, послушать их запах", — отметил он, добавив, что только после этого начинается заваривание чая. "Чай в пакете — это непонятная история. Я не понимаю, какого он года, не могу посмотреть листы, не могу почувствовать аромат, понять, как он раскрывается", — сказал собеседник агентства. "У каждого чая есть свое предназначение, у каждого чайного листа — своя польза для здоровья", — добавил он, выразив сомнение, что у чая в пакете есть хоть какие-то полезные свойства. Продавец китайского чая в Москве Раиса Чжан также дала негативную оценку пакетированному чаю. "Непонятно, что туда кладут", — отметила она в разговоре с РИА Новости. Московская чайная выставка 2023 проходит с 13 по 15 июля на ВДНХ. Там можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая. В рамках мероприятия также проводятся представления чайных искусств, дегустация чая, чайные форумы.

https://ria.ru/20230629/asi-1881227932.html

https://ria.ru/20230629/chay-1881169708.html

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