https://ria.ru/20230714/chandrayan-1884186537.html

Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" вывели на орбиту Земли

Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" вывели на орбиту Земли - РИА Новости, 14.07.2023

Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" вывели на орбиту Земли

Индийская лунная станция "Чандраян-3" отделилась от ракеты-носителя и успешно выведена на орбиту Земли, заявил председатель Индийской организации космических... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:44

2023-07-14T13:44

2023-07-14T13:44

космос - риа наука

земля

луна

андхра-прадеш

индийская организация космических исследований

наука

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Индийская лунная станция "Чандраян-3" отделилась от ракеты-носителя и успешно выведена на орбиту Земли, заявил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх "Чандраян-3" выведен на нужную орбиту", - сказал глава организации в ходе трансляции запуска. Ракета-носитель GSLV Mk III с лунной станцией стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш в 14:35 (12:05 мск). Примерно через 17 минут после старта ракеты-носителя со стартовой площадки произошло отделение спутников и объединенный модуль, состоящий из двигательной установки, посадочного модуля и лунохода вышел на эллиптическую орбиту. По оценкам индийского космического агентства, путешествие космического корабля от Земли до Луны займет около месяца, а посадка намечена на 23 августа. После выхода аппарата на окололунную орбиту посадочный модуль миссии "Чандраян-3" должен будет доставить луноход на поверхность Луны. Планируется, что оснащенный различным исследовательским оборудованием луноход проведет анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток. Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2". Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.

https://ria.ru/20230714/luna-1884160496.html

https://ria.ru/20230630/tekhnologii-1881560218.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, луна, андхра-прадеш, индийская организация космических исследований