https://ria.ru/20230714/chandrayan-1884186537.html
Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" вывели на орбиту Земли
Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" вывели на орбиту Земли - РИА Новости, 14.07.2023
Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" вывели на орбиту Земли
Индийская лунная станция "Чандраян-3" отделилась от ракеты-носителя и успешно выведена на орбиту Земли, заявил председатель Индийской организации космических... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:44
2023-07-14T13:44
2023-07-14T13:44
космос - риа наука
земля
луна
андхра-прадеш
индийская организация космических исследований
наука
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Индийская лунная станция "Чандраян-3" отделилась от ракеты-носителя и успешно выведена на орбиту Земли, заявил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх "Чандраян-3" выведен на нужную орбиту", - сказал глава организации в ходе трансляции запуска. Ракета-носитель GSLV Mk III с лунной станцией стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш в 14:35 (12:05 мск). Примерно через 17 минут после старта ракеты-носителя со стартовой площадки произошло отделение спутников и объединенный модуль, состоящий из двигательной установки, посадочного модуля и лунохода вышел на эллиптическую орбиту. По оценкам индийского космического агентства, путешествие космического корабля от Земли до Луны займет около месяца, а посадка намечена на 23 августа. После выхода аппарата на окололунную орбиту посадочный модуль миссии "Чандраян-3" должен будет доставить луноход на поверхность Луны. Планируется, что оснащенный различным исследовательским оборудованием луноход проведет анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток. Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2". Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.
https://ria.ru/20230714/luna-1884160496.html
https://ria.ru/20230630/tekhnologii-1881560218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, луна, андхра-прадеш, индийская организация космических исследований
Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Андхра-Прадеш, Индийская организация космических исследований, Наука
Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" вывели на орбиту Земли
Станция "Чандраян-3" отделилась от ракеты-носителя и успешно выведена на орбиту Земли
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Индийская лунная станция "Чандраян-3" отделилась от ракеты-носителя и успешно выведена на орбиту Земли, заявил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх
"Чандраян-3" выведен на нужную орбиту", - сказал глава организации в ходе трансляции запуска.
Индия успешно запустила исследовательскую миссию к Луне
Ракета-носитель GSLV Mk III с лунной станцией стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш
в 14:35 (12:05 мск). Примерно через 17 минут после старта ракеты-носителя со стартовой площадки произошло отделение спутников и объединенный модуль, состоящий из двигательной установки, посадочного модуля и лунохода вышел на эллиптическую орбиту.
По оценкам индийского космического агентства, путешествие космического корабля от Земли до Луны
займет около месяца, а посадка намечена на 23 августа.
После выхода аппарата на окололунную орбиту посадочный модуль миссии "Чандраян-3" должен будет доставить луноход на поверхность Луны. Планируется, что оснащенный различным исследовательским оборудованием луноход проведет анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.
Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2".
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.
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