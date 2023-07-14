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"Будет очень больно". Генерал НАТО предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ
"Будет очень больно". Генерал НАТО предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023
"Будет очень больно". Генерал НАТО предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ
Украинской армии крайне тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения, заявил экс-глава ЦРУ... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:18
2023-07-14T22:18
2023-07-14T22:18
политика
дэвид петреус
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинской армии крайне тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения, заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain."Им придется очень болезненно пробиваться через эти позиции", — заявил офицер.Как отметил специалист, россияне основательно окопались и усилили оборонительные рубежи, усеяв поля перед постами противотанковыми и противопехотными минами. ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника, уточнил американский генерал.По его словам, дроны, на которые Киев также возлагал большие надежды, ликвидируют с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, все пространство перед укрепрайонами просматривается и простреливается россиянами, резюмировал бывший глава ЦРУ.
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политика, дэвид петреус, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Дэвид Петреус, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Будет очень больно". Генерал НАТО предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ
Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ очень больно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин