https://ria.ru/20230714/bol-1884304812.html

"Будет очень больно". Генерал НАТО предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ

"Будет очень больно". Генерал НАТО предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023

"Будет очень больно". Генерал НАТО предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ

Украинской армии крайне тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения, заявил экс-глава ЦРУ... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:18

2023-07-14T22:18

2023-07-14T22:18

политика

дэвид петреус

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинской армии крайне тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения, заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain."Им придется очень болезненно пробиваться через эти позиции", — заявил офицер.Как отметил специалист, россияне основательно окопались и усилили оборонительные рубежи, усеяв поля перед постами противотанковыми и противопехотными минами. ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника, уточнил американский генерал.По его словам, дроны, на которые Киев также возлагал большие надежды, ликвидируют с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, все пространство перед укрепрайонами просматривается и простреливается россиянами, резюмировал бывший глава ЦРУ.

https://ria.ru/20230714/plan-1884292573.html

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политика, дэвид петреус, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, украина, россия