https://ria.ru/20230714/boets-1884199919.html
В Новосибирской области боец из зоны СВО спас трех человек во время пожара
В Новосибирской области боец из зоны СВО спас трех человек во время пожара - РИА Новости, 14.07.2023
В Новосибирской области боец из зоны СВО спас трех человек во время пожара
Приехавший в отпуск в Новосибирскую область из зоны специальной военной операции боец спас из горящего дома трех человек, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:10
2023-07-14T14:10
2023-07-14T14:10
хорошие новости
новосибирская область
андрей травников
чановский район
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НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Приехавший в отпуск в Новосибирскую область из зоны специальной военной операции боец спас из горящего дома трех человек, сообщил губернатор региона Андрей Травников в телеграм-канале. "Поступок, заслуживающий восхищения и большого уважения, совершил рядовой стрелковых войск Фаниль Фаридович Казимов", - написал глава региона в своём телеграм-канале. По данным губернатора, 32-летнего мужчину мобилизовали в сентябре прошлого года. Недавно он приехал в отпуск из зоны проведения СВО в родной Чановский район. "Проезжая по улице Герцена рабочего поселка Чаны, Фаниль увидел задымление в жилом доме. Он не растерялся, выбил в доме окно и без раздумий бросился спасать людей, вытащив из огня пятилетнюю девочку, ее маму и мужчину. На помощь пришел и мужчина из соседнего дома – Евгений Семенов", - рассказал глава региона. Он выразил благодарность Казимову за храбрость, бесстрашие и решительность. "Вот такие смелые и отважные люди живут рядом с нами. Обязательно наградим нашего героя!" - написал Травников.
https://ria.ru/20230714/devochka-1884122443.html
новосибирская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новосибирская область, андрей травников, чановский район
Хорошие новости, Новосибирская область, Андрей Травников, Чановский район
В Новосибирской области боец из зоны СВО спас трех человек во время пожара
В Новосибирской области боец, приехавший в отпуск с СВО, спас трех человек во время пожара
НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости.
Приехавший в отпуск в Новосибирскую область из зоны специальной военной операции боец спас из горящего дома трех человек, сообщил губернатор региона Андрей Травников в телеграм-канале
.
"Поступок, заслуживающий восхищения и большого уважения, совершил рядовой стрелковых войск Фаниль Фаридович Казимов", - написал глава региона в своём телеграм-канале.
По данным губернатора, 32-летнего мужчину мобилизовали в сентябре прошлого года. Недавно он приехал в отпуск из зоны проведения СВО в родной Чановский район
.
"Проезжая по улице Герцена рабочего поселка Чаны, Фаниль увидел задымление в жилом доме. Он не растерялся, выбил в доме окно и без раздумий бросился спасать людей, вытащив из огня пятилетнюю девочку, ее маму и мужчину. На помощь пришел и мужчина из соседнего дома – Евгений Семенов", - рассказал глава региона.
Он выразил благодарность Казимову за храбрость, бесстрашие и решительность.
"Вот такие смелые и отважные люди живут рядом с нами. Обязательно наградим нашего героя!" - написал Травников.
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