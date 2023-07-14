https://ria.ru/20230714/boets-1884199919.html

В Новосибирской области боец из зоны СВО спас трех человек во время пожара

В Новосибирской области боец из зоны СВО спас трех человек во время пожара - РИА Новости, 14.07.2023

В Новосибирской области боец из зоны СВО спас трех человек во время пожара

Приехавший в отпуск в Новосибирскую область из зоны специальной военной операции боец спас из горящего дома трех человек, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:10

2023-07-14T14:10

2023-07-14T14:10

хорошие новости

новосибирская область

андрей травников

чановский район

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НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Приехавший в отпуск в Новосибирскую область из зоны специальной военной операции боец спас из горящего дома трех человек, сообщил губернатор региона Андрей Травников в телеграм-канале. "Поступок, заслуживающий восхищения и большого уважения, совершил рядовой стрелковых войск Фаниль Фаридович Казимов", - написал глава региона в своём телеграм-канале. По данным губернатора, 32-летнего мужчину мобилизовали в сентябре прошлого года. Недавно он приехал в отпуск из зоны проведения СВО в родной Чановский район. "Проезжая по улице Герцена рабочего поселка Чаны, Фаниль увидел задымление в жилом доме. Он не растерялся, выбил в доме окно и без раздумий бросился спасать людей, вытащив из огня пятилетнюю девочку, ее маму и мужчину. На помощь пришел и мужчина из соседнего дома – Евгений Семенов", - рассказал глава региона. Он выразил благодарность Казимову за храбрость, бесстрашие и решительность. "Вот такие смелые и отважные люди живут рядом с нами. Обязательно наградим нашего героя!" - написал Травников.

https://ria.ru/20230714/devochka-1884122443.html

новосибирская область

чановский район

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Влада Копылова

новосибирская область, андрей травников, чановский район