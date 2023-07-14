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Шольц прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/boepripasy-1884213221.html
Шольц прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
Шольц прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 14.07.2023
Шольц прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
Германия не была удивлена решением США поставлять Украине кассетные боеприпасы, поскольку была заранее проинформирована об этом американской стороной, заявил в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:36
2023-07-14T14:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
олаф шольц
сергей лавров
сша
нато
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Германия не была удивлена решением США поставлять Украине кассетные боеприпасы, поскольку была заранее проинформирована об этом американской стороной, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на летней пресс-конференции. "Разумеется, США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США", - сказал Шольц. По его словам, США обосновали поставки кассетных боеприпасов нехваткой боеприпасов других типов. При этом он не ответил напрямую на вопрос журналиста, пыталась ли Германия отговорить США от поставок кассетных боеприпасов Украине в соответствии со своими обязательствами по конвенции по кассетным боеприпасам. Шольц лишь заявил, что Германия привержена своим обязательствам по этой конвенции, но не комментирует суверенные решения других стран. Также он напомнил, что ни США, ну Украина, ни Россия не подписали этот документ. Речь и ответы канцлера на вопросы транслировались на сайте правительственных пресс-конференций. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777. Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники. Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230714/kongress-1884107941.html
https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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украина, россия, олаф шольц, сергей лавров, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, США, НАТО
Шольц прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине

Канцлер Шольц: США заранее проинформировали ФРГ о поставках кассетных боеприпасов Украине

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Германия не была удивлена решением США поставлять Украине кассетные боеприпасы, поскольку была заранее проинформирована об этом американской стороной, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на летней пресс-конференции.
"Разумеется, США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США", - сказал Шольц.
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По его словам, США обосновали поставки кассетных боеприпасов нехваткой боеприпасов других типов.
При этом он не ответил напрямую на вопрос журналиста, пыталась ли Германия отговорить США от поставок кассетных боеприпасов Украине в соответствии со своими обязательствами по конвенции по кассетным боеприпасам. Шольц лишь заявил, что Германия привержена своим обязательствам по этой конвенции, но не комментирует суверенные решения других стран. Также он напомнил, что ни США, ну Украина, ни Россия не подписали этот документ.
Речь и ответы канцлера на вопросы транслировались на сайте правительственных пресс-конференций.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777. Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.
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Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОлаф ШольцСергей ЛавровСШАНАТО
 
 
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