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Власти определили условия для выхода иностранцев из российского бизнеса
Власти определили условия для выхода иностранцев из российского бизнеса - РИА Новости, 14.07.2023
Власти определили условия для выхода иностранцев из российского бизнеса
Власти РФ определили десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, среди них, в частности, говорится об ограничении срока действия разрешения на РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:31
2023-07-14T11:31
2023-07-14T11:31
россия
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти РФ определили десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, среди них, в частности, говорится об ограничении срока действия разрешения на обратный выкуп российского актива, следует из выписки из решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 7-го июля, опубликованной накануне на сайте Минфина России. Некоторые из условий для выхода уже были озвучены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов. Новые условияТем не менее, некоторые из условий были озвучены впервые. Среди нововведений - ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива. В документе отмечается, что как правило этот срок составляет не более двух лет. Кроме того, обратный выкуп возможен по рыночной стоимости и исходя из экономической целесообразности для владельца-резидента. "…8) обратный выкуп актива по рыночной стоимости на дату реализации такого опциона, наличие экономической выгоды для являющегося резидентом владельца актива и ограничение срока действия разрешения (как правило, не более двух лет со дня осуществления (исполнения) первоначальной сделки (операции) – для сделки (операции), предусматривающей возможность обратного выкупа актива", - говорится в документе. Также в новые условия вошла необходимость в случае приобретения акций, составляющих уставный капитал ПАО, размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий. Так, срок начала проведения такого размещения составляет не более года с даты осуществления сделки и не может превышать трех лет. В случае присоединения организаций (хозяйственного общества) к ПАО необходимо будет размещать на бирже до 20% акций общества, но с учетом коэффициента конвертации акций таких обществ при присоединении. Срок действия размещения в таком случае - три года с даты осуществления сделки. Кроме того, еще одним условием стало размещение на бирже до 20% акций ПАО (нового или после приобретения публичного статуса) в случае прекращения публичного статуса акционерного общества или ликвидации такого общества в результате осуществления сделки, при этом срок приобретения акционерным обществом публичного статуса и проведение такого размещения составляет не более трех лет с даты осуществления сделки. "…9) перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, на счета типа "С", либо проведение расчетов по сделкам (операциям) в рублях в банковской системе РФ без перевода денежных средств за пределы РФ, либо в случае перевода денежных средств по сделкам (операциям) с иностранными лицами, на счета таких лиц, открытых в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, наличие рассрочки платежа", - гласит еще один пункт. Помимо этого будут учитываться наличие у заявителя других предусмотренных законодательством РФ разрешений, необходимых для осуществления сделки, а также наличие наряду с отчетом о независимой оценке заключения, подготовленного экспертами саморегулируемой организации оценщиков. Выплата дивидендовКроме условий, которые были установлены для выхода иностранцев, в выписке сообщаются новые критерии при принятии решений о выдаче разрешений на осуществление выплаты прибыли (дивидендов) иностранным кредиторам. Так, в список входят следующие условия: размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50% от размера чистой прибыли за предыдущий год; учет результатов ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды; готовность акционеров, являющихся иностранными кредиторами, продолжать коммерческую деятельность на территории РФ. Также будет учитываться позиции федеральных органов исполнительной власти и ЦБ РФ об оценке значимости деятельности организации и влияния ее деятельности на технологический и производственный суверенитет РФ, социально-экономическое развитие страны и регионов; исполнение компаниями ключевых показателей эффективности, подтвержденное федеральными органами исполнительной власти (Банком России), а также возможность осуществления выплаты прибыли (дивидендов) на квартальной основе при условии выполнения установленных ключевых показателей эффективности. О критерияхВ конце декабря прошлого года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. В марте текущего года список был обновлен - добавили условия о необходимости уплаты не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости российских активов компаниями из недружественных стран при выходе из РФ. Тогда же сообщалось о том, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
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россия, экономика
Власти определили условия для выхода иностранцев из российского бизнеса
Минфин опубликовал десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Власти РФ определили десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, среди них, в частности, говорится об ограничении срока действия разрешения на обратный выкуп российского актива, следует из выписки из решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 7-го июля, опубликованной накануне на сайте Минфина России
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Некоторые из условий для выхода уже были озвучены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.
Тем не менее, некоторые из условий были озвучены впервые. Среди нововведений - ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива. В документе отмечается, что как правило этот срок составляет не более двух лет. Кроме того, обратный выкуп возможен по рыночной стоимости и исходя из экономической целесообразности для владельца-резидента.
"…8) обратный выкуп актива по рыночной стоимости на дату реализации такого опциона, наличие экономической выгоды для являющегося резидентом владельца актива и ограничение срока действия разрешения (как правило, не более двух лет со дня осуществления (исполнения) первоначальной сделки (операции) – для сделки (операции), предусматривающей возможность обратного выкупа актива", - говорится в документе.
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Также в новые условия вошла необходимость в случае приобретения акций, составляющих уставный капитал ПАО, размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий.
Так, срок начала проведения такого размещения составляет не более года с даты осуществления сделки и не может превышать трех лет. В случае присоединения организаций (хозяйственного общества) к ПАО необходимо будет размещать на бирже до 20% акций общества, но с учетом коэффициента конвертации акций таких обществ при присоединении. Срок действия размещения в таком случае - три года с даты осуществления сделки.
Кроме того, еще одним условием стало размещение на бирже до 20% акций ПАО (нового или после приобретения публичного статуса) в случае прекращения публичного статуса акционерного общества или ликвидации такого общества в результате осуществления сделки, при этом срок приобретения акционерным обществом публичного статуса и проведение такого размещения составляет не более трех лет с даты осуществления сделки.
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"…9) перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, на счета типа "С", либо проведение расчетов по сделкам (операциям) в рублях в банковской системе РФ без перевода денежных средств за пределы РФ, либо в случае перевода денежных средств по сделкам (операциям) с иностранными лицами, на счета таких лиц, открытых в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, наличие рассрочки платежа", - гласит еще один пункт.
Помимо этого будут учитываться наличие у заявителя других предусмотренных законодательством РФ разрешений, необходимых для осуществления сделки, а также наличие наряду с отчетом о независимой оценке заключения, подготовленного экспертами саморегулируемой организации оценщиков.
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Кроме условий, которые были установлены для выхода иностранцев, в выписке сообщаются новые критерии при принятии решений о выдаче разрешений на осуществление выплаты прибыли (дивидендов) иностранным кредиторам.
Так, в список входят следующие условия: размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50% от размера чистой прибыли за предыдущий год; учет результатов ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды; готовность акционеров, являющихся иностранными кредиторами, продолжать коммерческую деятельность на территории РФ.
Также будет учитываться позиции федеральных органов исполнительной власти и ЦБ
РФ об оценке значимости деятельности организации и влияния ее деятельности на технологический и производственный суверенитет РФ, социально-экономическое развитие страны и регионов; исполнение компаниями ключевых показателей эффективности, подтвержденное федеральными органами исполнительной власти (Банком России), а также возможность осуществления выплаты прибыли (дивидендов) на квартальной основе при условии выполнения установленных ключевых показателей эффективности.
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В конце декабря прошлого года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов.
В марте текущего года список был обновлен - добавили условия о необходимости уплаты не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости российских активов компаниями из недружественных стран при выходе из РФ. Тогда же сообщалось о том, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
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