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Дания передала Украине беспилотники для обнаружения мин - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884264306.html
Дания передала Украине беспилотники для обнаружения мин
Дания передала Украине беспилотники для обнаружения мин - РИА Новости, 14.07.2023
Дания передала Украине беспилотники для обнаружения мин
Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу своем аккаунте в Twitter заявил, что минобороны Дании передало украинским войскам шесть специальных... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:35
2023-07-14T17:35
специальная военная операция на украине
украина
дания
алексей резников
россия
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу своем аккаунте в Twitter заявил, что минобороны Дании передало украинским войскам шесть специальных беспилотников, способных выявлять взрывоопасные предметы на территории боевых действий. "Министерство обороны Дании в рамках пакета помощи Украине предоставило шесть беспилотников для обнаружения мин", - написал Резников. Отмечается, что переданные Данией беспилотники предназначены для нетехнического осмотра местности на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов. Также Резников поблагодарил Данию за предоставление дронов. В конце июня власти Дании выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда крон (190 миллионов долларов), в него войдут, в том числе ракеты ПВО и средства на закупку боеприпасов для артиллерии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/vsu-1882785112.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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украина, дания, алексей резников, россия, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дания, Алексей Резников, Россия, НАТО, Сергей Лавров
Дания передала Украине беспилотники для обнаружения мин

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о передаче Данией шести дронов для выявления мин

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу своем аккаунте в Twitter заявил, что минобороны Дании передало украинским войскам шесть специальных беспилотников, способных выявлять взрывоопасные предметы на территории боевых действий.
"Министерство обороны Дании в рамках пакета помощи Украине предоставило шесть беспилотников для обнаружения мин", - написал Резников.
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Отмечается, что переданные Данией беспилотники предназначены для нетехнического осмотра местности на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов.
Также Резников поблагодарил Данию за предоставление дронов.
В конце июня власти Дании выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда крон (190 миллионов долларов), в него войдут, в том числе ракеты ПВО и средства на закупку боеприпасов для артиллерии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДанияАлексей РезниковРоссияНАТОСергей Лавров
 
 
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