https://ria.ru/20230714/bespilotnik-1884113408.html
В Курской области ночью упал беспилотник
В Курской области ночью упал беспилотник - РИА Новости, 14.07.2023
В Курской области ночью упал беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о падении беспилотника ночью в Курчатове, обошлось без пострадавших, критически... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:19
2023-07-14T08:19
2023-07-14T10:00
курская область
происшествия
роман старовойт
курчатов
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о падении беспилотника ночью в Курчатове, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены."Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление многоквартирного дома.Курчатов находится в 38 км западнее Курска, население - около 40 тысяч человек. Город известен тем, что на его территории находится Курская АЭС. Она состоит из трех рабочих энергоблоков, общая мощность - 3 ГВт.
https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html
https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, роман старовойт, курчатов
Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Курчатов
В Курской области ночью упал беспилотник
Губернатор Старовойт заявил об атаке дрона на город Курчатов у Курской АЭС
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале
о падении беспилотника ночью в Курчатове, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - сообщил Старовойт.
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Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление многоквартирного дома.
Курчатов находится в 38 км западнее Курска, население - около 40 тысяч человек. Город известен тем, что на его территории находится Курская АЭС. Она состоит из трех рабочих энергоблоков, общая мощность - 3 ГВт.
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