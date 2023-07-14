https://ria.ru/20230714/bespilotnik-1884113408.html

В Курской области ночью упал беспилотник

В Курской области ночью упал беспилотник - РИА Новости, 14.07.2023

В Курской области ночью упал беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о падении беспилотника ночью в Курчатове, обошлось без пострадавших, критически... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:19

2023-07-14T08:19

2023-07-14T10:00

курская область

происшествия

роман старовойт

курчатов

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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о падении беспилотника ночью в Курчатове, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены."Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление многоквартирного дома.Курчатов находится в 38 км западнее Курска, население - около 40 тысяч человек. Город известен тем, что на его территории находится Курская АЭС. Она состоит из трех рабочих энергоблоков, общая мощность - 3 ГВт.

https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html

https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html

курская область

курчатов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, происшествия, роман старовойт, курчатов