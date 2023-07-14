https://ria.ru/20230714/benzin-1884158822.html

Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России

Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России - РИА Новости, 14.07.2023

Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России

Дефицита на рынке бензина в России нет, производство топлива постепенно растет после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:17

2023-07-14T12:17

2023-07-14T12:17

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аи-92

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764791_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_e51c9ad1166aa02ef42c3657da891394.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дефицита на рынке бензина в России нет, производство топлива постепенно растет после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В четверг цена Аи-92 обновила очередной рекорд, впервые в истории превысив 60 тысяч рублей за тонну. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. "Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен продолжением", - прокомментировали в министерстве текущую ситуацию на оптовом рынке. Минэнерго совместно с ФАС регулярно следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка, отметили в министерстве. В частности, ФАС и Минэнерго разработали проекты об увеличении биржевых продаж бензина и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 процентный пункт. Сейчас компании обязаны продавать на бирже минимум 12% произведенного бензина и 8,5% дизеля. "Эта мера направлена на увеличение объема предложения на внутреннем рынке и стабилизацию цен", - пояснили в Минэнерго.

https://ria.ru/20230614/benzin-1878140729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92