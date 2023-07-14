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Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России - РИА Новости, 14.07.2023
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12:17 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/benzin-1884158822.html
Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России
Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России - РИА Новости, 14.07.2023
Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России
Дефицита на рынке бензина в России нет, производство топлива постепенно растет после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:17
2023-07-14T12:17
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дефицита на рынке бензина в России нет, производство топлива постепенно растет после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В четверг цена Аи-92 обновила очередной рекорд, впервые в истории превысив 60 тысяч рублей за тонну. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. "Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен продолжением", - прокомментировали в министерстве текущую ситуацию на оптовом рынке. Минэнерго совместно с ФАС регулярно следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка, отметили в министерстве. В частности, ФАС и Минэнерго разработали проекты об увеличении биржевых продаж бензина и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 процентный пункт. Сейчас компании обязаны продавать на бирже минимум 12% произведенного бензина и 8,5% дизеля. "Эта мера направлена на увеличение объема предложения на внутреннем рынке и стабилизацию цен", - пояснили в Минэнерго.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92
Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита бензина в России

Минэнерго: производство топлива постепенно растет, и дефицита на рынке бензина нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЧеловек заправляет автомобиль на автозаправочной станции
Человек заправляет автомобиль на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Человек заправляет автомобиль на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дефицита на рынке бензина в России нет, производство топлива постепенно растет после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В четверг цена Аи-92 обновила очередной рекорд, впервые в истории превысив 60 тысяч рублей за тонну. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже.
"Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен продолжением", - прокомментировали в министерстве текущую ситуацию на оптовом рынке.
Минэнерго совместно с ФАС регулярно следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка, отметили в министерстве. В частности, ФАС и Минэнерго разработали проекты об увеличении биржевых продаж бензина и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 процентный пункт. Сейчас компании обязаны продавать на бирже минимум 12% произведенного бензина и 8,5% дизеля.
"Эта мера направлена на увеличение объема предложения на внутреннем рынке и стабилизацию цен", - пояснили в Минэнерго.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже
14 июня, 18:03
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-92
 
 
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