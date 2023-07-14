https://ria.ru/20230714/bayden-1884139230.html

СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу

СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь получить американскую визу украинскому олигарху Николаю Злочевскому,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:09

2023-07-14T11:09

2023-07-14T12:48

в мире

сша

украина

хантер байден

николай злочевский

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь получить американскую визу украинскому олигарху Николаю Злочевскому, основателю компании Burisma, на тот момент подозреваемому в коррупции, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на электронные письма в ноутбуке Байдена-младшего."С 2014 по 2016 год Хантер Байден работал с бывшим членом совета директоров Burisma Девоном Арчером <...> и другими деловыми партнерами, чтобы помочь Николаю Злочевскому в процессе повторной подачи заявления на визу после того, как Государственный департамент отозвал его визу в 2014 году", — говорится в публикации.Журналисты отметили, что в этот период украинские власти расследовали дело о коррупции в отношении предпринимателя. Кроме того, как напомнило издание, Злочевский, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах, внесен в черный список Госдепа после украинских событий на Майдане в 2014 году. Портал приводит слова эксперта, ознакомившегося с письмами, о том, что Байден был потенциально "вовлечен в зарегистрированную лоббистскую деятельность" и мог нарушить американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин подтвердила информацию о том, что Злочевский был также вовлечен в коррупционную схему с Джо и Хантером Байденами и ссылается на информатора ФБР, который рассказал, что украинский олигарх обсуждал с Байденами взятку в размере десяти миллионов долларов. Помимо прочего, электронные письма указывают на то, что Хантер Байден и его команда были причастны к попытке Злочевского получить мексиканскую визу в 2015 году. В сентябре 2016 года районный суд Киева вынес решение в пользу Злочевского по делу о коррупции. Позже, в 2020 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Злочевского и его сообщников в попытке отправить взятки в размере шести миллионов долларов США для закрытия дела. В 2021 году Генпрокуратура Украины заявила, что расследование в отношении Злочевского прекращено и возобновлено не будет. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.

https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

https://ria.ru/20230608/bayden-1877105823.html

https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, хантер байден, николай злочевский