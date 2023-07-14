Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 14.07.2023 (обновлено: 12:48 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/bayden-1884139230.html
СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу
СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь получить американскую визу украинскому олигарху Николаю Злочевскому,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:09
2023-07-14T12:48
в мире
сша
украина
хантер байден
николай злочевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155902/92/1559029251_0:0:1296:730_1920x0_80_0_0_3d4a8baf91c0523a1ace2b7ea348fb98.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь получить американскую визу украинскому олигарху Николаю Злочевскому, основателю компании Burisma, на тот момент подозреваемому в коррупции, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на электронные письма в ноутбуке Байдена-младшего."С 2014 по 2016 год Хантер Байден работал с бывшим членом совета директоров Burisma Девоном Арчером &lt;...&gt; и другими деловыми партнерами, чтобы помочь Николаю Злочевскому в процессе повторной подачи заявления на визу после того, как Государственный департамент отозвал его визу в 2014 году", — говорится в публикации.Журналисты отметили, что в этот период украинские власти расследовали дело о коррупции в отношении предпринимателя. Кроме того, как напомнило издание, Злочевский, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах, внесен в черный список Госдепа после украинских событий на Майдане в 2014 году. Портал приводит слова эксперта, ознакомившегося с письмами, о том, что Байден был потенциально "вовлечен в зарегистрированную лоббистскую деятельность" и мог нарушить американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин подтвердила информацию о том, что Злочевский был также вовлечен в коррупционную схему с Джо и Хантером Байденами и ссылается на информатора ФБР, который рассказал, что украинский олигарх обсуждал с Байденами взятку в размере десяти миллионов долларов. Помимо прочего, электронные письма указывают на то, что Хантер Байден и его команда были причастны к попытке Злочевского получить мексиканскую визу в 2015 году. В сентябре 2016 года районный суд Киева вынес решение в пользу Злочевского по делу о коррупции. Позже, в 2020 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Злочевского и его сообщников в попытке отправить взятки в размере шести миллионов долларов США для закрытия дела. В 2021 году Генпрокуратура Украины заявила, что расследование в отношении Злочевского прекращено и возобновлено не будет. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.
https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html
https://ria.ru/20230608/bayden-1877105823.html
https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155902/92/1559029251_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_b7c72eba69f0610ceafcdc0c5ebd3902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, хантер байден, николай злочевский
В мире, США, Украина, Хантер Байден, Николай Злочевский
СМИ: сын Байдена помогал украинскому олигарху под следствием получить визу

Daily Caller: Хантер Байден помогал украинскому олигарху Злочевскому получить визу в США

© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь получить американскую визу украинскому олигарху Николаю Злочевскому, основателю компании Burisma, на тот момент подозреваемому в коррупции, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на электронные письма в ноутбуке Байдена-младшего.
"С 2014 по 2016 год Хантер Байден работал с бывшим членом совета директоров Burisma Девоном Арчером <...> и другими деловыми партнерами, чтобы помочь Николаю Злочевскому в процессе повторной подачи заявления на визу после того, как Государственный департамент отозвал его визу в 2014 году", — говорится в публикации.
Журналисты отметили, что в этот период украинские власти расследовали дело о коррупции в отношении предпринимателя.
Кроме того, как напомнило издание, Злочевский, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах, внесен в черный список Госдепа после украинских событий на Майдане в 2014 году.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена
3 июля, 23:52
Портал приводит слова эксперта, ознакомившегося с письмами, о том, что Байден был потенциально "вовлечен в зарегистрированную лоббистскую деятельность" и мог нарушить американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин подтвердила информацию о том, что Злочевский был также вовлечен в коррупционную схему с Джо и Хантером Байденами и ссылается на информатора ФБР, который рассказал, что украинский олигарх обсуждал с Байденами взятку в размере десяти миллионов долларов. Помимо прочего, электронные письма указывают на то, что Хантер Байден и его команда были причастны к попытке Злочевского получить мексиканскую визу в 2015 году.
В сентябре 2016 года районный суд Киева вынес решение в пользу Злочевского по делу о коррупции. Позже, в 2020 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Злочевского и его сообщников в попытке отправить взятки в размере шести миллионов долларов США для закрытия дела. В 2021 году Генпрокуратура Украины заявила, что расследование в отношении Злочевского прекращено и возобновлено не будет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку
8 июня, 23:39
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Предсказуемый финал. Что поможет выгнать Байдена из Белого дома
8 июля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаХантер БайденНиколай Злочевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала