https://ria.ru/20230714/bayden-1884105929.html
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза
Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One, поднимаясь на этот раз по запасному, более короткому трапу,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T04:45
2023-07-14T04:45
2023-07-14T09:11
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One, поднимаясь на этот раз по запасному, более короткому трапу, сообщила газета New York Post.На опубликованных кадрах видно, как 80-летний президент США, вылетая из Хельсинки, использовал короткий трап, однако все равно споткнулся и даже приготовился упасть."Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет", — пишет газета.Издание заметило, что на этот раз Байден использовал более короткую лестницу, сопоставив эту деталь с недавним падением президента США на церемонии в Колорадо.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230713/bayden-1884058000.html
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в мире, сша, джо байден, колорадо, хельсинки
В мире, США, Джо Байден, Колорадо, Хельсинки
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза
NYP: Джо Байден споткнулся, поднимаясь на свой самолет по короткому трапу