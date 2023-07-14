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СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза - РИА Новости, 14.07.2023
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04:45 14.07.2023 (обновлено: 09:11 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/bayden-1884105929.html
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза
Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One, поднимаясь на этот раз по запасному, более короткому трапу,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T04:45
2023-07-14T09:11
в мире
сша
джо байден
колорадо
хельсинки
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One, поднимаясь на этот раз по запасному, более короткому трапу, сообщила газета New York Post.На опубликованных кадрах видно, как 80-летний президент США, вылетая из Хельсинки, использовал короткий трап, однако все равно споткнулся и даже приготовился упасть.&quot;Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет&quot;, — пишет газета.Издание заметило, что на этот раз Байден использовал более короткую лестницу, сопоставив эту деталь с недавним падением президента США на церемонии в Колорадо.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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в мире, сша, джо байден, колорадо, хельсинки
В мире, США, Джо Байден, Колорадо, Хельсинки
СМИ: запасной трап самолета не спас Байдена от конфуза

NYP: Джо Байден споткнулся, поднимаясь на свой самолет по короткому трапу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One, поднимаясь на этот раз по запасному, более короткому трапу, сообщила газета New York Post.
На опубликованных кадрах видно, как 80-летний президент США, вылетая из Хельсинки, использовал короткий трап, однако все равно споткнулся и даже приготовился упасть.
«

"Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет", — пишет газета.

Издание заметило, что на этот раз Байден использовал более короткую лестницу, сопоставив эту деталь с недавним падением президента США на церемонии в Колорадо.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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