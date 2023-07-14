https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:39
2023-07-14T12:39
2023-07-14T12:46
специальная военная операция на украине
курская аэс
происшествия
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя падение беспилотника самолетного типа в Курчатове в нескольких километрах от Курской атомной электростанции."Очевидно, что враг (Украина - ред.) не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры", - сказал Песков.В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская аэс, происшествия, дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Происшествия, Дмитрий Песков, Россия, Украина
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
Песков, комментируя попытку атаки дронами Курской АЭС, отметил эффективную работу ПВО