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В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 14.07.2023 (обновлено: 12:46 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:39
2023-07-14T12:46
специальная военная операция на украине
курская аэс
происшествия
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя падение беспилотника самолетного типа в Курчатове в нескольких километрах от Курской атомной электростанции."Очевидно, что враг (Украина - ред.) не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры", - сказал Песков.В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html
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курская аэс, происшествия, дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Происшествия, Дмитрий Песков, Россия, Украина
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС

Песков, комментируя попытку атаки дронами Курской АЭС, отметил эффективную работу ПВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурская АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области
Курская АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Курская АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя падение беспилотника самолетного типа в Курчатове в нескольких километрах от Курской атомной электростанции.
"Очевидно, что враг (Украина - ред.) не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры", - сказал Песков.
В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем
07:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСПроисшествияДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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