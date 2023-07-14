https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html

Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля

Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля - РИА Новости, 14.07.2023

Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля

Пресненский суд Москвы 21 июля решит, переводить ли под домашний арест Валерию Чекалину (блогер Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов и отмывании денег,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T20:27

2023-07-14T20:27

2023-07-14T20:38

шоубиз

россия

москва

валерия чекалина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 21 июля решит, переводить ли под домашний арест Валерию Чекалину (блогер Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отложить заседание на 21 июля", - решила судья. Такое решение она приняла, чтобы истребовать у следствия видеозапись интервью Лерчек и ее мужа одному из блогеров.Сейчас у нее более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий. Ее передвижения никто не ограничивает, запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако СК посчитал, что она нарушила эти запреты и теперь к другим ограничениям просит добавить отсутствие возможности выходить из дома.Поводом для ходатайства об ужесточении меры пресечения стало интервью Лерчек и ее мужа одному из блогеров, в котором они рассказывал о расследовании. Следствие посчитало, что так они опосредованно нарушили запрет на использование интернета. Защита настаивала, что там они на собственном примере показывали, как важно платить налоги. Суд решил самостоятельно разобраться с видеозаписью.Артему Чекалину суд уже отказал в переводе под домашний арест.Защита также указала, что оба обвиняемых погасили 311 миллионов рублей задолженности, а также готовы заплатить пени и штрафы. Следователь же пояснил, что сумма ущерба еще устанавливается.В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html

https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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