https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html
Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля
Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля - РИА Новости, 14.07.2023
Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля
Пресненский суд Москвы 21 июля решит, переводить ли под домашний арест Валерию Чекалину (блогер Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов и отмывании денег,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:27
2023-07-14T20:27
2023-07-14T20:38
шоубиз
россия
москва
валерия чекалина
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_0881ad1232755143cac03ba8d5414033.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 21 июля решит, переводить ли под домашний арест Валерию Чекалину (блогер Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отложить заседание на 21 июля", - решила судья. Такое решение она приняла, чтобы истребовать у следствия видеозапись интервью Лерчек и ее мужа одному из блогеров.Сейчас у нее более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий. Ее передвижения никто не ограничивает, запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако СК посчитал, что она нарушила эти запреты и теперь к другим ограничениям просит добавить отсутствие возможности выходить из дома.Поводом для ходатайства об ужесточении меры пресечения стало интервью Лерчек и ее мужа одному из блогеров, в котором они рассказывал о расследовании. Следствие посчитало, что так они опосредованно нарушили запрет на использование интернета. Защита настаивала, что там они на собственном примере показывали, как важно платить налоги. Суд решил самостоятельно разобраться с видеозаписью.Артему Чекалину суд уже отказал в переводе под домашний арест.Защита также указала, что оба обвиняемых погасили 311 миллионов рублей задолженности, а также готовы заплатить пени и штрафы. Следователь же пояснил, что сумма ущерба еще устанавливается.В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html
https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_eef7aa8ac5c68ba59361a9289f26c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Россия, Москва, Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля
Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Валерию Чекалину 21 июля
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 21 июля решит, переводить ли под домашний арест Валерию Чекалину (блогер Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить заседание на 21 июля", - решила судья. Такое решение она приняла, чтобы истребовать у следствия видеозапись интервью Лерчек и ее мужа одному из блогеров.
Счета блогера Блиновской арестовали в рамках расследования
Сейчас у нее более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий. Ее передвижения никто не ограничивает, запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако СК
посчитал, что она нарушила эти запреты и теперь к другим ограничениям просит добавить отсутствие возможности выходить из дома.
Поводом для ходатайства об ужесточении меры пресечения стало интервью Лерчек и ее мужа одному из блогеров, в котором они рассказывал о расследовании. Следствие посчитало, что так они опосредованно нарушили запрет на использование интернета. Защита настаивала, что там они на собственном примере показывали, как важно платить налоги. Суд решил самостоятельно разобраться с видеозаписью.
Артему Чекалину суд уже отказал в переводе под домашний арест.
Защита также указала, что оба обвиняемых погасили 311 миллионов рублей задолженности, а также готовы заплатить пени и штрафы. Следователь же пояснил, что сумма ущерба еще устанавливается.
В Госдуме предложили сажать блогеров, "помогающих врагу экономически"
В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. "За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России