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Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
20:02 14.07.2023 (обновлено: 20:53 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/arest-1884294335.html
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 14.07.2023
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест
Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина - мужа Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), обвиняемого в неуплате налогов и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:02
2023-07-14T20:53
шоубиз
россия
москва
валерия чекалина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина - мужа Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), обвиняемого в неуплате налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения отказать", - огласила решение судья.Ранее у него была более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий. Его передвижения никто не ограничивал, запрещено было лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако Следственный комитет посчитал, что он нарушил эти запреты, и попросил к другим ограничениям добавить отсутствие возможности выходить из дома.Поводом для ходатайства об ужесточении меры пресечения стало его общение с тещей, которая является свидетелем по делу о легализации денег, и интервью одному из блогеров, в котором он рассказывал о расследовании. "Чекалин, идя на передачу к блогеру, зная, что интервью будет выложено в сети Интернет и его действия будут связаны с запретом пользоваться интернетом, рассказал, как идет следствие, как проходили обыски и сделал обращение к неограниченному кругу лиц", - отметил следователь в суде.Защита же настаивала, что теща Чекалина не была свидетелем по делу о неуплате налогов, по которому избрана мера пресечения. К тому же, она - бабушка его детей, и он "не должен был прятаться в подвале, когда она приходит". Обвиняемый настаивал, что на раскрывал на интервью тайну следствия, а призывал других людей платить налоги. "Если что было в интервью: платите налоги и живите спокойно. Никакого иного посыла там не было", - пояснил он.Защита также указала, что оба обвиняемых погасили 311 миллионов рублей задолженности, а также готовы заплатить пени и штрафы. Следователь же пояснил, что сумма ущерба еще устанавливается.В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html
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Следователи в доме супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
Следователи ГСУ СК России по городу Москве осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
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россия, москва, валерия чекалина
Шоубиз, Россия, Москва, Валерия Чекалина
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест

Суд отказался переводить мужа Валерии Чекалиной под домашний арест

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина - мужа Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), обвиняемого в неуплате налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения отказать", - огласила решение судья.
Ранее у него была более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий. Его передвижения никто не ограничивал, запрещено было лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако Следственный комитет посчитал, что он нарушил эти запреты, и попросил к другим ограничениям добавить отсутствие возможности выходить из дома.
Поводом для ходатайства об ужесточении меры пресечения стало его общение с тещей, которая является свидетелем по делу о легализации денег, и интервью одному из блогеров, в котором он рассказывал о расследовании. "Чекалин, идя на передачу к блогеру, зная, что интервью будет выложено в сети Интернет и его действия будут связаны с запретом пользоваться интернетом, рассказал, как идет следствие, как проходили обыски и сделал обращение к неограниченному кругу лиц", - отметил следователь в суде.
Защита же настаивала, что теща Чекалина не была свидетелем по делу о неуплате налогов, по которому избрана мера пресечения. К тому же, она - бабушка его детей, и он "не должен был прятаться в подвале, когда она приходит". Обвиняемый настаивал, что на раскрывал на интервью тайну следствия, а призывал других людей платить налоги. "Если что было в интервью: платите налоги и живите спокойно. Никакого иного посыла там не было", - пояснил он.
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Защита также указала, что оба обвиняемых погасили 311 миллионов рублей задолженности, а также готовы заплатить пени и штрафы. Следователь же пояснил, что сумма ущерба еще устанавливается.
В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
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Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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