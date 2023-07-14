https://ria.ru/20230714/arest-1884294335.html
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 14.07.2023
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест
Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина - мужа Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), обвиняемого в неуплате налогов и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:02
2023-07-14T20:02
2023-07-14T20:53
шоубиз
россия
москва
валерия чекалина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856314047_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_5a9c35b594235162d8f7ff01c9405294.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина - мужа Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), обвиняемого в неуплате налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения отказать", - огласила решение судья.Ранее у него была более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий. Его передвижения никто не ограничивал, запрещено было лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако Следственный комитет посчитал, что он нарушил эти запреты, и попросил к другим ограничениям добавить отсутствие возможности выходить из дома.Поводом для ходатайства об ужесточении меры пресечения стало его общение с тещей, которая является свидетелем по делу о легализации денег, и интервью одному из блогеров, в котором он рассказывал о расследовании. "Чекалин, идя на передачу к блогеру, зная, что интервью будет выложено в сети Интернет и его действия будут связаны с запретом пользоваться интернетом, рассказал, как идет следствие, как проходили обыски и сделал обращение к неограниченному кругу лиц", - отметил следователь в суде.Защита же настаивала, что теща Чекалина не была свидетелем по делу о неуплате налогов, по которому избрана мера пресечения. К тому же, она - бабушка его детей, и он "не должен был прятаться в подвале, когда она приходит". Обвиняемый настаивал, что на раскрывал на интервью тайну следствия, а призывал других людей платить налоги. "Если что было в интервью: платите налоги и живите спокойно. Никакого иного посыла там не было", - пояснил он.Защита также указала, что оба обвиняемых погасили 311 миллионов рублей задолженности, а также готовы заплатить пени и штрафы. Следователь же пояснил, что сумма ущерба еще устанавливается.В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html
https://ria.ru/20230705/mizulina-1882307374.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856314047_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_c0d0df59b788c158c9df466e5e75ac7d.jpg
Следователи в доме супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
Следователи ГСУ СК России по городу Москве осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
2023-07-14T20:02
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, валерия чекалина
Шоубиз, Россия, Москва, Валерия Чекалина
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест
Суд отказался переводить мужа Валерии Чекалиной под домашний арест
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина - мужа Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), обвиняемого в неуплате налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения отказать", - огласила решение судья.
Ранее у него была более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий. Его передвижения никто не ограничивал, запрещено было лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако Следственный комитет посчитал, что он нарушил эти запреты, и попросил к другим ограничениям добавить отсутствие возможности выходить из дома.
Поводом для ходатайства об ужесточении меры пресечения стало его общение с тещей, которая является свидетелем по делу о легализации денег, и интервью одному из блогеров, в котором он рассказывал о расследовании. "Чекалин, идя на передачу к блогеру, зная, что интервью будет выложено в сети Интернет и его действия будут связаны с запретом пользоваться интернетом, рассказал, как идет следствие, как проходили обыски и сделал обращение к неограниченному кругу лиц", - отметил следователь в суде.
Защита же настаивала, что теща Чекалина не была свидетелем по делу о неуплате налогов, по которому избрана мера пресечения. К тому же, она - бабушка его детей, и он "не должен был прятаться в подвале, когда она приходит". Обвиняемый настаивал, что на раскрывал на интервью тайну следствия, а призывал других людей платить налоги. "Если что было в интервью: платите налоги и живите спокойно. Никакого иного посыла там не было", - пояснил он.
Счета блогера Блиновской арестовали в рамках расследования
Защита также указала, что оба обвиняемых погасили 311 миллионов рублей задолженности, а также готовы заплатить пени и штрафы. Следователь же пояснил, что сумма ущерба еще устанавливается.
В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Мизулина объяснила, почему в отношении Лерчек не прекращено уголовное дело
Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. "За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России