https://ria.ru/20230714/aptos-1884104763.html

Microsoft показала новый шрифт, который будет использоваться по умолчанию

Microsoft показала новый шрифт, который будет использоваться по умолчанию - РИА Новости, 14.07.2023

Microsoft показала новый шрифт, который будет использоваться по умолчанию

Microsoft представила новый шрифт Aptos, который по умолчанию начнет использоваться в продуктах компании. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T04:18

2023-07-14T04:18

2023-07-14T15:08

microsoft corporation

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Microsoft представила новый шрифт Aptos, который по умолчанию начнет использоваться в продуктах компании. Главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниелс объяснил отказ от Calibri, который был главным шрифтом всех офисных приложений компании в течение последних 15 лет, появлением экранов с более высоким разрешением. "Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей. А в ближайшие несколько месяцев он станет использоваться по умолчанию всеми нашими клиентами", — написал Дэниелс в своем блоге. Шрифт Aptos был ранее известен как Bierstadt. Как говорится в блоге, он был создан Стивом Маттесоном, одним из ведущих мировых дизайнеров шрифта. Маттесон переименовал разработанный им шрифт из Bierstadt в Aptos в честь своего любимого городка в калифорнийском округе Санта-Круз. На языке индейского племени олони "аптос" означает "народ". Предшественниками Calibri в офисных продуктах Microsoft были шрифты Times New Roman и Arial.

https://ria.ru/20230605/sboi-1876288386.html

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microsoft corporation, в мире