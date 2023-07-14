https://ria.ru/20230714/andriyaka-1884172349.html
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием - РИА Новости, 14.07.2023
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его высокий талант, который дарит радость людям,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:58
2023-07-14T12:58
2023-07-14T12:58
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его высокий талант, который дарит радость людям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего - более 200 картин. "Вы состоялись как яркий, самобытный художник и настоящий Мастер, своим вдохновенным творчеством продолжили богатейшие традиции отечественной школы акварельной живописи. Многие годы ваш талант дарит людям радость от встречи с высоким искусством, служит воспитанию и профессиональному становлению одарённой молодёжи", - говорится в поздравлении. Путин пожелал художнику здоровья, успехов и всего наилучшего.
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россия, москва, владимир путин, новости культуры, сергей андрияка
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Новости культуры, Сергей Андрияка
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием
Путин в телеграмме отметил высокий талант художника Андрияки, дарящий радость людям