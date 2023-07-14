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Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием - РИА Новости, 14.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:58 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/andriyaka-1884172349.html
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием - РИА Новости, 14.07.2023
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его высокий талант, который дарит радость людям,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:58
2023-07-14T12:58
культура
россия
москва
владимир путин
новости культуры
сергей андрияка
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его высокий талант, который дарит радость людям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего - более 200 картин. "Вы состоялись как яркий, самобытный художник и настоящий Мастер, своим вдохновенным творчеством продолжили богатейшие традиции отечественной школы акварельной живописи. Многие годы ваш талант дарит людям радость от встречи с высоким искусством, служит воспитанию и профессиональному становлению одарённой молодёжи", - говорится в поздравлении. Путин пожелал художнику здоровья, успехов и всего наилучшего.
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россия, москва, владимир путин, новости культуры, сергей андрияка
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Новости культуры, Сергей Андрияка
Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием

Путин в телеграмме отметил высокий талант художника Андрияки, дарящий радость людям

© РИА Новости / Владимир ТрефиловНародный художник России Сергей Андрияка
Народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Народный художник России Сергей Андрияка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его высокий талант, который дарит радость людям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего - более 200 картин.
"Вы состоялись как яркий, самобытный художник и настоящий Мастер, своим вдохновенным творчеством продолжили богатейшие традиции отечественной школы акварельной живописи. Многие годы ваш талант дарит людям радость от встречи с высоким искусством, служит воспитанию и профессиональному становлению одарённой молодёжи", - говорится в поздравлении.
Путин пожелал художнику здоровья, успехов и всего наилучшего.
Член Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Биография Сергея Андрияки
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