https://ria.ru/20230714/andriyaka-1884172349.html

Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием

Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием - РИА Новости, 14.07.2023

Путин поздравил художника Андрияку с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его высокий талант, который дарит радость людям,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:58

2023-07-14T12:58

2023-07-14T12:58

культура

россия

москва

владимир путин

новости культуры

сергей андрияка

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Сергея Андрияку с 65-летием, отметив его высокий талант, который дарит радость людям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего - более 200 картин. "Вы состоялись как яркий, самобытный художник и настоящий Мастер, своим вдохновенным творчеством продолжили богатейшие традиции отечественной школы акварельной живописи. Многие годы ваш талант дарит людям радость от встречи с высоким искусством, служит воспитанию и профессиональному становлению одарённой молодёжи", - говорится в поздравлении. Путин пожелал художнику здоровья, успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230714/andriyaka-1883691776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, москва, владимир путин, новости культуры, сергей андрияка