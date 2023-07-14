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Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации - РИА Новости, 14.07.2023
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13:04 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/altay-1884174413.html
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации - РИА Новости, 14.07.2023
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации
Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:04
2023-07-14T13:04
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каменский район
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты. "В УСЗН (управление соцзащиты населения - ред.) Каменского района прошла встреча с участником специальной военной операции. Вячеслав К. прибыл домой в отпуск и заглянул в управление соцзащиты… В ходе беседы мужчина поделился, что сейчас в зоне СВО очень актуальны маскировочные сети, в ответ сотрудники УСЗН вручили бойцу новую сеть размером 2х7 м, которую сплели сотрудники управления соцзащиты", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина зашёл в управление, чтобы обсудить интересующие его вопросы, участника спецоперации проконсультировали начальник управления и социальный координатор. Отмечается, что подарок от сотрудниц управления стал для бойца неожиданностью. "Так приятно, что ваш женский коллектив делает значительный вклад в наше мужское дело. Спасибо вам большое! Сеть возьму с собой на СВО, будем ей активно пользоваться", - цитирует участника спецоперации пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20230714/moor-1884163148.html
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Надежные люди, Каменский район, Алтайский край
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации

Сотрудницы соцзащиты на Алтае сплели маскировочную сеть для участника спецоперации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМаскировочная сеть
Маскировочная сеть - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Маскировочная сеть. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты.
"В УСЗН (управление соцзащиты населения - ред.) Каменского района прошла встреча с участником специальной военной операции. Вячеслав К. прибыл домой в отпуск и заглянул в управление соцзащиты… В ходе беседы мужчина поделился, что сейчас в зоне СВО очень актуальны маскировочные сети, в ответ сотрудники УСЗН вручили бойцу новую сеть размером 2х7 м, которую сплели сотрудники управления соцзащиты", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мужчина зашёл в управление, чтобы обсудить интересующие его вопросы, участника спецоперации проконсультировали начальник управления и социальный координатор. Отмечается, что подарок от сотрудниц управления стал для бойца неожиданностью.
"Так приятно, что ваш женский коллектив делает значительный вклад в наше мужское дело. Спасибо вам большое! Сеть возьму с собой на СВО, будем ей активно пользоваться", - цитирует участника спецоперации пресс-служба министерства.
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Надежные людиКаменский районАлтайский край
 
 
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