https://ria.ru/20230714/altay-1884174413.html

Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации

Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации - РИА Новости, 14.07.2023

Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации

Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:04

2023-07-14T13:04

2023-07-14T13:04

надежные люди

каменский район

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты. "В УСЗН (управление соцзащиты населения - ред.) Каменского района прошла встреча с участником специальной военной операции. Вячеслав К. прибыл домой в отпуск и заглянул в управление соцзащиты… В ходе беседы мужчина поделился, что сейчас в зоне СВО очень актуальны маскировочные сети, в ответ сотрудники УСЗН вручили бойцу новую сеть размером 2х7 м, которую сплели сотрудники управления соцзащиты", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина зашёл в управление, чтобы обсудить интересующие его вопросы, участника спецоперации проконсультировали начальник управления и социальный координатор. Отмечается, что подарок от сотрудниц управления стал для бойца неожиданностью. "Так приятно, что ваш женский коллектив делает значительный вклад в наше мужское дело. Спасибо вам большое! Сеть возьму с собой на СВО, будем ей активно пользоваться", - цитирует участника спецоперации пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20230714/moor-1884163148.html

https://ria.ru/20230712/pomosch-1883836907.html

каменский район

алтайский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

каменский район, алтайский край