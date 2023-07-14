https://ria.ru/20230714/altay-1884174413.html
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации - РИА Новости, 14.07.2023
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации
Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:04
2023-07-14T13:04
2023-07-14T13:04
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты. "В УСЗН (управление соцзащиты населения - ред.) Каменского района прошла встреча с участником специальной военной операции. Вячеслав К. прибыл домой в отпуск и заглянул в управление соцзащиты… В ходе беседы мужчина поделился, что сейчас в зоне СВО очень актуальны маскировочные сети, в ответ сотрудники УСЗН вручили бойцу новую сеть размером 2х7 м, которую сплели сотрудники управления соцзащиты", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина зашёл в управление, чтобы обсудить интересующие его вопросы, участника спецоперации проконсультировали начальник управления и социальный координатор. Отмечается, что подарок от сотрудниц управления стал для бойца неожиданностью. "Так приятно, что ваш женский коллектив делает значительный вклад в наше мужское дело. Спасибо вам большое! Сеть возьму с собой на СВО, будем ей активно пользоваться", - цитирует участника спецоперации пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20230714/moor-1884163148.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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каменский район, алтайский край
Надежные люди, Каменский район, Алтайский край
Сотрудницы УСЗН сплели маскировочную сеть для участника спецоперации
Сотрудницы соцзащиты на Алтае сплели маскировочную сеть для участника спецоперации
БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудницы управления соцзащиты Каменского района Алтайского края сплели маскировочную сеть и подарили ее участнику спецоперации, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты.
"В УСЗН (управление соцзащиты населения - ред.) Каменского района прошла встреча с участником специальной военной операции. Вячеслав К. прибыл домой в отпуск и заглянул в управление соцзащиты… В ходе беседы мужчина поделился, что сейчас в зоне СВО очень актуальны маскировочные сети, в ответ сотрудники УСЗН вручили бойцу новую сеть размером 2х7 м, которую сплели сотрудники управления соцзащиты", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мужчина зашёл в управление, чтобы обсудить интересующие его вопросы, участника спецоперации проконсультировали начальник управления и социальный координатор. Отмечается, что подарок от сотрудниц управления стал для бойца неожиданностью.
"Так приятно, что ваш женский коллектив делает значительный вклад в наше мужское дело. Спасибо вам большое! Сеть возьму с собой на СВО, будем ей активно пользоваться", - цитирует участника спецоперации пресс-служба министерства.
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