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Афинский Акрополь закроют для посещений из-за жары

Афинский Акрополь закроют для посещений из-за жары - РИА Новости, 14.07.2023

Афинский Акрополь закроют для посещений из-за жары

Афинский Акрополь в пятницу днем будет закрыт для посетителей из-за 40-градусной жары, сообщило министерство культуры Греции. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:35

2023-07-14T09:35

2023-07-14T12:16

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АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости. Афинский Акрополь в пятницу днем будет закрыт для посетителей из-за 40-градусной жары, сообщило министерство культуры Греции. "Управление древностей города Афины сообщает, что сегодня, в пятницу, 14 июля, археологическая зона Акрополя приостановит работу в полдень. Последний вход будет в 12.00, возобновление работы - в 17.00. Останутся открытыми площадки Древней Агоры и Керамикоса, где можно будет посетить археологические музеи", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Афинский Акрополь является одним из самых посещаемых памятников в Греции - в 2019 году его посетили 3,47 миллиона человек. В последние дни, несмотря на жару, выстраиваются огромные очереди туристов, желающих поднять на Акрополь. Сейчас ежедневно Акрополь посещают по 17 тысяч туристов. Жара в ГрецииВ Греции несколько дней стоит аномальная жара "Клеон", самые высокие температуры - до 43 градусов по Цельсию, местами до 44, ожидаются в пятницу и в субботу. Власти страны принимают меры для того, чтобы защитить население. Муниципалитеты открывают помещения с кондиционерами для уязвимых групп граждан. В пик жары днем с 12 до 15 часов будут закрыты ряд госучреждений. Министерство труда приняло решение об обязательной приостановке работ, где применяется ручной труд на открытом воздухе, там, где риск теплового удара становится чрезвычайно высоким в период с 12.00 до 17.00. Среди экстренных мер по борьбе с тепловым ударом решено приостановить работу службы доставки с 12 до 17 часов. Минздрав и министерство гражданской защиты распространили инструкции, как избежать перегрева. Гражданам рекомендуется оставаться в прохладных и тенистых местах вдали от скопления людей, пользоваться кондиционерами или вентиляторами и избегать тяжелой физической работы в местах с высокой температурой. Специалисты рекомендуют не приминать солнечные ванны, избегать прогулок или бега под солнцем, носить головной убор и солнцезащитные очки, одежду светлых тонов из легкой ткани. В пищу рекомендуют употреблять легкие блюда с фруктами и овощами, ограничивая жиры и количество пищи. "Пейте много воды и фруктовых соков, избегая алкогольных напитков", - говорится в инструкции.

https://ria.ru/20230713/otel-1883911015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, афинский акрополь, в мире, новости - туризм