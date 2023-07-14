https://ria.ru/20230714/agentstvo-1884123187.html

В Смоленске закроют консульское агентство Польши

В Смоленске закроют консульское агентство Польши - РИА Новости, 14.07.2023

В Смоленске закроют консульское агентство Польши

Правительство приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:04

2023-07-14T10:04

2023-07-14T15:23

польша

смоленск

россия

в мире

варшава

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске, сообщила пресс-служба кабмина."Распоряжение Правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России", — уточнили в ведомстве.В пресс-службе подчеркнули, что это решение приняли в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы.В МИД России сообщили, что вызвали посла Польши Криштофа Краевского и вручили ему ноту о закрытии консульства. Ему напомнили, что в 2011 году Москва "продемонстрировала искреннюю готовность идти навстречу просьбам польской стороны" и в качестве "жеста доброй воли" разрешила открыть диппредставительство в регионе, где находятся "значимые для польской стороны памятные объекты".При этом Россия пошла на изменение в пользу Польши паритета по числу консульских учреждений двух стран, подчеркнули в МИД."Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением. Это накладывается на циничную кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия, а публичное поругание священных для каждого российского гражданина памятников стало в Польше "нормой". В этих условиях дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", — указали на Смоленской площади. В ведомстве отметили, что "царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии, приобретающей патологические черты, исключает демонстрацию каких-либо "жестов доброй воли" со стороны России.Краевскому также напомнили о хищении денежных средств посольства России в Варшаве и захват российской дипломатической недвижимости."Ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа", — заключили в министерстве.В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам учебного заведения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".На Смоленской площади подчеркнули, что после инцидента Москва имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие в соседней стране.Кроме того, посольство России в Варшаве с конца февраля прошлого года работает без банковских счетов, так как их незаконно заморозили польские власти под предлогом "подозрения в использовании денежных средств для финансирования терроризма". Как указывали в Москве, такие действия противоречат правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Местные СМИ оценивают размер заблокированных средств в 1,2 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230512/polsha-1871219641.html

https://ria.ru/20230623/duda-1880040040.html

https://ria.ru/20230630/posolstvo-1881417670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, смоленск, россия, в мире, варшава