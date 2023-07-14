https://ria.ru/20230714/aes-1884132174.html
Беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС
Беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023
Беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС
Взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской атомной электростанции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:34
2023-07-14T10:34
2023-07-14T14:35
происшествия
курчатов
курская область
роман старовойт
курская аэс
курск
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской атомной электростанции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Дрон самолетного типа с последующим взрывом "начинки" рухнул вблизи девятиэтажного жилого дома", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что беспилотник не долетел до станции всего несколько километров. Как сообщил ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, при атаке критически важные объекты не повреждены, обошлось без пострадавших. По его словам, поврежден фасад жилого дома и нарушено остекление первого этажа. Курчатов находится в 38 километрах западнее Курска, население — около 40 тысяч человек. Город известен тем, что на его территории находится Курская АЭС.
https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html
курчатов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курчатов, курская область, роман старовойт, курская аэс, курск
Происшествия, Курчатов, Курская область, Роман Старовойт, Курская АЭС, Курск
Беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС
Взорвавшийся в Курчатове беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС