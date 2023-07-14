https://ria.ru/20230714/adygeya-1884202584.html
Пропавшую в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 14.07.2023
Пропавшую в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой
Пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка найдена, ребёнок здоров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:16
2023-07-14T14:16
2023-07-14T14:24
происшествия
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка найдена, ребёнок здоров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.Спасатели в пятницу утром начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи. Очевидцы в последний раз видели ребенка вечером в четверг в районе горного озера Псенодах, куда она пошла на прогулку с родителями, на турбазу девочка не вернулась."Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние - удовлетворительное. Уже передана родителям", - написал Кумпилов.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
республика адыгея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурат кумпилов, республика адыгея
Происшествия, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
Пропавшую в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой
Кумпилов сообщил, что пропавшую в горах в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой и здоровой