https://ria.ru/20230714/adygeya-1884202584.html

Пропавшую в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 14.07.2023

Пропавшую в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой

Пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка найдена, ребёнок здоров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:16

2023-07-14T14:16

2023-07-14T14:24

происшествия

мурат кумпилов

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка найдена, ребёнок здоров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.Спасатели в пятницу утром начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи. Очевидцы в последний раз видели ребенка вечером в четверг в районе горного озера Псенодах, куда она пошла на прогулку с родителями, на турбазу девочка не вернулась."Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние - удовлетворительное. Уже передана родителям", - написал Кумпилов.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

республика адыгея

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мурат кумпилов, республика адыгея