https://ria.ru/20230714/a320-1884124503.html

Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске

Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 14.07.2023

Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске

Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи, в пятницу совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:15

2023-07-14T10:15

2023-07-14T10:15

происшествия

новосибирск

airbus а320

западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи, в пятницу совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 11.00 (07.00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по технической причине совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А320 Neo авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс Иркутск – Сочи", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет благополучно произвел посадку, на его борту находились 163 пассажира, из них 28 детей. Авиакомпания произвела замену воздушного судна на резервное. "Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230713/novosibirsk-1884049858.html

новосибирск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, airbus а320, западно-сибирская транспортная прокуратура