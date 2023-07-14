https://ria.ru/20230714/a320-1884124503.html
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 14.07.2023
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске
Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи, в пятницу совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:15
2023-07-14T10:15
2023-07-14T10:15
происшествия
новосибирск
airbus а320
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи, в пятницу совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 11.00 (07.00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по технической причине совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А320 Neo авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс Иркутск – Сочи", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет благополучно произвел посадку, на его борту находились 163 пассажира, из них 28 детей. Авиакомпания произвела замену воздушного судна на резервное. "Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230713/novosibirsk-1884049858.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, airbus а320, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, Airbus А320, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске
Самолет A320 Neo, летевший из Иркутска в Сочи, по технической причине сел в Новосибирске