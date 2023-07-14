Рейтинг@Mail.ru
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/a320-1884124503.html
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 14.07.2023
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске
Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи, в пятницу совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:15
2023-07-14T10:15
происшествия
новосибирск
airbus а320
западно-сибирская транспортная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738028056_0:127:3058:1847_1920x0_80_0_0_5a7e1e574e0c1079c2dc3248f95c5e40.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи, в пятницу совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 11.00 (07.00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по технической причине совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А320 Neo авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс Иркутск – Сочи", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет благополучно произвел посадку, на его борту находились 163 пассажира, из них 28 детей. Авиакомпания произвела замену воздушного судна на резервное. "Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230713/novosibirsk-1884049858.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738028056_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_b0a0e0333c9426f00f6694029c16d4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, airbus а320, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, Airbus А320, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске

Самолет A320 Neo, летевший из Иркутска в Сочи, по технической причине сел в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи, в пятницу совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 11.00 (07.00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по технической причине совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А320 Neo авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс Иркутск – Сочи", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет благополучно произвел посадку, на его борту находились 163 пассажира, из них 28 детей. Авиакомпания произвела замену воздушного судна на резервное.
"Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - сообщили в прокуратуре.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске
Вчера, 17:53
 
ПроисшествияНовосибирскAirbus А320Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала