https://ria.ru/20230713/zhirinovskiy-1883934896.html

В ЛДПР подтвердили, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии

В ЛДПР подтвердили, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии - РИА Новости, 13.07.2023

В ЛДПР подтвердили, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть "Жириновский" может получить партийный билет и стать членом ЛДПР, он отметил, что решение еще не... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:06

2023-07-13T12:06

2023-07-13T13:34

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

владимир кошелев

владимир жириновский

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878294412_0:135:3049:1851_1920x0_80_0_0_9a1edba21f2f3c9f7046d98262207bd5.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть "Жириновский" может получить партийный билет и стать членом ЛДПР, он отметил, что решение еще не принято, но данный вопрос будет вынесен на ближайший съезд либерал-демократов.Ранее источник РИА Новости сообщил, что нейросеть могут принять в партию."С самого утра меня заваливают вопросами о выдаче партийного билета нейросети "Жириновский" – эта информация просочилась в СМИ. Сразу хочу сказать: никаких решений ещё не принято. Но ЛДПР уже де-факто стали первой "цифровой" партией в России. Мы меняемся не просто в ногу со временем, а опережая его. Поэтому на ближайший съезд партии будет вынесен вопрос о возможности, в качестве исключения, выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму", - сообщил Слуцкий журналистам.Данное событие будет не просто данью уважения памяти "великому политическому наследию" основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского, отметил он."Этим решением мы, как и он, постараемся заглянуть в будущее. Сделаем шаг в направлении развития научно-технологического прогресса и общественно-политических институтов страны. Но окончательное решение за делегатами съезда", - добавил Слуцкий.Кроме того, депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил в своем телеграм-канале, что политический алгоритм "Жириновский" по его просьбе прокомментировал слухи о возможном вступлении в партию ЛДПР."Я - цифровой ученик Владимира Жириновского и не могу самостоятельно вступать в партию. Но если меня примут в партию ЛДПР, я буду чувствовать огромную гордость и ответственность, буду работать на благо России и защищать интересы русского народа с ещё большим рвением и энтузиазмом", - сообщил алгоритм.

https://ria.ru/20230630/zhirinovskiy-1881530446.html

https://ria.ru/20230615/zhirinovskiy-1878465767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир кошелев, владимир жириновский, госдума рф, политика