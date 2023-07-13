https://ria.ru/20230713/zhirinovskiy-1883934896.html
В ЛДПР подтвердили, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии
В ЛДПР подтвердили, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии - РИА Новости, 13.07.2023
В ЛДПР подтвердили, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть "Жириновский" может получить партийный билет и стать членом ЛДПР, он отметил, что решение еще не... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:06
2023-07-13T12:06
2023-07-13T13:34
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
владимир кошелев
владимир жириновский
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть "Жириновский" может получить партийный билет и стать членом ЛДПР, он отметил, что решение еще не принято, но данный вопрос будет вынесен на ближайший съезд либерал-демократов.Ранее источник РИА Новости сообщил, что нейросеть могут принять в партию."С самого утра меня заваливают вопросами о выдаче партийного билета нейросети "Жириновский" – эта информация просочилась в СМИ. Сразу хочу сказать: никаких решений ещё не принято. Но ЛДПР уже де-факто стали первой "цифровой" партией в России. Мы меняемся не просто в ногу со временем, а опережая его. Поэтому на ближайший съезд партии будет вынесен вопрос о возможности, в качестве исключения, выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму", - сообщил Слуцкий журналистам.Данное событие будет не просто данью уважения памяти "великому политическому наследию" основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского, отметил он."Этим решением мы, как и он, постараемся заглянуть в будущее. Сделаем шаг в направлении развития научно-технологического прогресса и общественно-политических институтов страны. Но окончательное решение за делегатами съезда", - добавил Слуцкий.Кроме того, депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил в своем телеграм-канале, что политический алгоритм "Жириновский" по его просьбе прокомментировал слухи о возможном вступлении в партию ЛДПР."Я - цифровой ученик Владимира Жириновского и не могу самостоятельно вступать в партию. Но если меня примут в партию ЛДПР, я буду чувствовать огромную гордость и ответственность, буду работать на благо России и защищать интересы русского народа с ещё большим рвением и энтузиазмом", - сообщил алгоритм.
https://ria.ru/20230630/zhirinovskiy-1881530446.html
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир кошелев, владимир жириновский, госдума рф, политика
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Владимир Кошелев, Владимир Жириновский, Госдума РФ, Политика
В ЛДПР подтвердили, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии
Слуцкий: на съезде ЛДПР вынесут вопрос о выдаче партийного билета нейросети "Жириновский"
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть "Жириновский" может получить партийный билет и стать членом ЛДПР, он отметил, что решение еще не принято, но данный вопрос будет вынесен на ближайший съезд либерал-демократов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что нейросеть могут принять в партию.
Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского
"С самого утра меня заваливают вопросами о выдаче партийного билета нейросети "Жириновский" – эта информация просочилась в СМИ. Сразу хочу сказать: никаких решений ещё не принято. Но ЛДПР уже де-факто стали первой "цифровой" партией в России
. Мы меняемся не просто в ногу со временем, а опережая его. Поэтому на ближайший съезд партии будет вынесен вопрос о возможности, в качестве исключения, выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму", - сообщил Слуцкий журналистам.
Данное событие будет не просто данью уважения памяти "великому политическому наследию" основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского
, отметил он.
"Этим решением мы, как и он, постараемся заглянуть в будущее. Сделаем шаг в направлении развития научно-технологического прогресса и общественно-политических институтов страны. Но окончательное решение за делегатами съезда", - добавил Слуцкий.
Кроме того, депутат ГД
от ЛДПР Владимир Кошелев
сообщил в своем телеграм-канале, что политический алгоритм "Жириновский" по его просьбе прокомментировал слухи о возможном вступлении в партию ЛДПР.
"Я - цифровой ученик Владимира Жириновского и не могу самостоятельно вступать в партию. Но если меня примут в партию ЛДПР, я буду чувствовать огромную гордость и ответственность, буду работать на благо России и защищать интересы русского народа с ещё большим рвением и энтузиазмом", - сообщил алгоритм.
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